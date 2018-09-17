Росатом примет активное участие в конференции МАГАТЭ по ядерной науке

ВЕНА, 17 сен — РИА Новости. Росатом примет активное участие в предстоящей в ноябре текущего года первой министерской конференции МАГАТЭ по ядерной науке и технологиям, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев в понедельник в Вене на пленарном заседании 62-й генеральной конференции МАГАТЭ.

Лихачев напомнил, что весной этого года Росатом совместно с Курчатовским институтом, Российской академией наук и министерством образования России провел большую научную конференцию, на которой были сформулированы два основных вывода.

"Первое — ключевыми направлениями ученые считают атомно-водородную энергетику, плазменные технологии, управляемый термоядерный синтез", — сказал Лихачев.

"Второе — для прорывного движения вперед нам всем необходимо объединять усилия. Имеющиеся в России, а также в других странах экспериментальные установки, научная инфраструктура и, наконец, наборы профессиональных компетенций целесообразно сложить вместе", — отметил он.

"В этой связи приветствуем проведение в ноябре первой министерской конференции МАГАТЭ по ядерной науке и технологиям и примем в ней активное участие", — сообщил гендиректор Росатома.

Лихачев отметил, что одним из приоритетных научных атомных проектов в России стал международный центр исследований на базе многоцелевого исследовательского ядерного реактора на быстрых нейтронах (МБИР), который сооружается в Димитровграде. Реактор МБИР включен в перечень установок, доступных в перспективе для использования странами в рамках программы МАГАТЭ по международным центрам на базе исследовательских реакторов.

Министерские конференции МАГАТЭ – крупные международные форумы, на которых руководители атомных отраслей стран мира обсуждают ключевые направления развития глобальной атомной энергетики.