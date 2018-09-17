Росатом примет активное участие в конференции МАГАТЭ по ядерной науке

ВЕНА, 17 сен — РИА Новости. Росатом примет активное участие в предстоящей в ноябре текущего года первой министерской конференции МАГАТЭ по ядерной науке и технологиям, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев в понедельник в Вене на пленарном заседании 62-й генеральной конференции МАГАТЭ.
"Первое — ключевыми направлениями ученые считают атомно-водородную энергетику, плазменные технологии, управляемый термоядерный синтез", — сказал Лихачев.
"Второе — для прорывного движения вперед нам всем необходимо объединять усилия. Имеющиеся в России, а также в других странах экспериментальные установки, научная инфраструктура и, наконец, наборы профессиональных компетенций целесообразно сложить вместе", — отметил он.
"В этой связи приветствуем проведение в ноябре первой министерской конференции МАГАТЭ по ядерной науке и технологиям и примем в ней активное участие", — сообщил гендиректор Росатома.
Министерские конференции МАГАТЭ – крупные международные форумы, на которых руководители атомных отраслей стран мира обсуждают ключевые направления развития глобальной атомной энергетики.