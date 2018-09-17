Малые АЭС могут стать эпохой в атомной энергетике, считает глава Росатома

ВЕНА, 17 сен — РИА Новости. Строительство энергоблоков малой мощности в ближайшие годы может положить начало целой эпохе в мировой атомной энергетике, связанной с развитием этого направления генерации, считает генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

В кулуарах открывшейся в понедельник в Вене 62-й генеральной конференции МАГАТЭ Лихачев рассказал журналистам, что в последнее время зарубежные партнеры Росатома ставят вопрос о сотрудничестве в области атомных станций малой мощности (АСММ).

Лихачев отметил, что в числе таких стран — государства, не имеющие большой сетевой инфраструктуры или не обладающие мощным промышленным кластером, который нужно обеспечить гигаваттным источником энергии, каким являются АЭС большой мощности. Это и островные государства, страны с растянутой территорией, добавил глава Росатома.

"Но и даже те страны, которые сегодня у нас в портфеле реализуемых контрактов по крупным блокам, буквально в течение этого года выдвигали предложения о рассмотрении сотрудничества по малым реакторам", — сказал Лихачев.

Говоря о реализуемых в России проектах АСММ, Лихачев напомнил, что уже построен плавучий энергоблок атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) "Академик Ломоносов", который будет работать на Чукотке. Он также сообщил, что Росатом приступил к разработке стационарного энергоблока малой мощности на основе реакторной установкой РИТМ-200, созданной для новых отечественных атомных ледоколов.

"То есть ПАТЭС дала сигнал, будучи первым подобным продуктом Росатома и будучи первой плавучей станцией в мире, к использованию на планете этих новых малых форм атомной энергетики", — отметил Лихачев.

"Может быть, в ближайшие годы начнется даже целая эпоха — по востребованности реакторов таких габаритов, такой мощности", — добавил он.

Как сообщило ранее РИА Новости, в российской атомной отрасли должен быть создан обликовый проект наземной атомной электростанции станции малой мощности с реакторной установкой РИТМ-200, такая АЭС может стать экспортным продуктом Росатома.

В обликовом проекте должны быть рассмотрены варианты как одноблочной АСММ (одна реакторная установка РИТМ-200 плюс одна паротурбинная установка), так и двухблочной станции (две реакторные установки плюс одна или две паротурбинные установки). Мощность одного энергоблока должна быть не меньше 50 МВт. В обликовом проекте будет предусмотрен модульный принцип строительства АСММ. Кроме того, надо будет рассмотреть возможность комплектации АСММ теплофикационной и опреснительной установками. По результатам разработки обликового проекта должны быть сформулированы предложения по выбору варианта АСММ для дальнейшего проектирования.