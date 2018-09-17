Источник сообщил о встрече глав Росатома и Минэнерго США

ВЕНА, 17 сен — РИА Новости. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев и министр энергетики США Рик Перри провели в Вене на полях 62-й генеральной конференции МАГАТЭ краткую встречу, в ходе которой обсудили сотрудничество РФ и США в области ядерного топливного цикла, сообщил РИА Новости источник в Росатоме.

"Состоялась краткая встреча, обсуждалось дальнейшее сотрудничество по вопросам ядерного топливного цикла", — сказал источник.

Ядерный топливный цикл (ЯТЦ) — последовательность технологических процессов, направленных на получение электроэнергии с помощью ядерных реакций. ЯТЦ начинается с добычи урановой руды и заканчивается утилизацией ядерных отходов. Помимо добычи и переработки урановой руды, он включает обогащение урана, производство тепловыделяющих сборок, выработку электроэнергии на АЭС, обращение с облученным ядерным топливом, включая его переработку, обращение с радиоактивными отходами.

Росатом, в частности, поставляет в США низкообогащенный уран для нужд американской атомной энергетики. В 2017 году крупнейший экспортер российских товаров и услуг ядерного топливного цикла АО "Техснабэкспорт" (входит в Росатом) заключил девять сделок с американскими компаниями на поставки урановой продукции сумму порядка 1,1 миллиарда долларов.

В 2016 году топливная компания Росатома ТВЭЛ подписала первый контракт с одним из американских операторов АЭС на опытно-промышленную эксплуатацию с 2019 года в США российского топлива "ТВС-Квадрат", предназначенного для энергетических реакторов типа PWR (pressurised water reactor, реакторы с водой под давлением), работающих на АЭС, построенных по зарубежным проектам (это более половины действующих энергетических реакторов в мире). Российская разработка называется "ТВС-Квадрат" потому, что эти топливные сборки имеют квадратное сечение — как и топливные сборки, применяемые в реакторах PWR.