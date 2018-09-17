"Росатом" предложил услуги по переработке отработавшего ядерного топлива

ВЕНА, 17 сен — РИА Новости. "Росатом" предлагает своим зарубежным партнерам услуги по переработке отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) атомных энергоблоков, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев в понедельник на пленарной сессии 62-й генеральной ассамблеи МАГАТЭ.

"Мы предлагаем нашим партнерам услуги по переработке отработавшего ядерного топлива с последующим вовлечением урана и плутония в топливный цикл и кондиционированием радиоактивных отходов (РАО). Работаем над технологиями фракционирования радиоактивных отходов и раздельного обращения с ними", — сказал Лихачев.

"Все это позволит обеспечить востребованность атомной энергетики на многие десятилетия вперед", — отметил глава "Росатома".

Российские технологии обращения с ОЯТ и РАО полностью соответствуют требованиям режима нераспространения.