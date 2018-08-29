"Росатом" анонсировал испытания ядерной установки на плавучей АЭС

МУРМАНСК, 29 авг – РИА Новости. Специалисты концерна "Росэнергоатом" планируют провести пуски реакторных установок и начать комплексные испытания ядерной энергетической установки в конце нынешнего года, сообщил журналистам директор филиала АО "Концерн Росэнергоатом" "Дирекция по сооружению и эксплуатации ПАТЭС" Виталий Трутнев.

"Мы планируем в конце этого года провести физические пуски реакторных установок и начать комплексные испытания ядерной энергетической установки, чтобы в марте следующего года эти работы завершить, выполнить ревизию оборудования, доковый контроль корпуса судна, покрасить его в цвета Росатома", — сказал Трутнев.

Он также отметил, что в августе – сентябре следующего года в зависимости от ледовой обстановки на Северном морском пути планируется транспортировать плавэнергоблок к месту его предназначения в город Певек.

"К этому моменту будут завершены гидротехнические сооружения на море, которые обеспечат его защиту от приливных явлений, дрейфующих льдов, и обеспечат передачу тепловой и электрической энергии на береговую площадку", — рассказал представитель "Росэнергоатома".

Он также добавил, что одновременно будет завершена работа по сооружению здания береговой площадки, инфраструктуры, которая обеспечит передачу электроэнергии в энергосети "Чукотэнерго" и передачу тепла в теплосети Певека. К этому моменту будет завершена работа по созданию жилфонда для административного и управленческого персонала, система физической защиты.

"В декабре следующего года мы обязаны и, уверен, выполним, сдадим в эксплуатацию энергоблок в городе Певеке", — сказал Трутнев.

Недавно в Мурманске началась загрузка ядерного топлива в реакторы на первом российском плавучем атомном энергоблоке "Академик Ломоносов", который предназначен для работы в составе ПАТЭС. Ввести энергоблок в эксплуатацию планируется в порту Певек на Чукотке в декабре 2019 года. Энергоблок оснащен двумя реакторными установками КЛТ-40С, которые способны вырабатывать электрическую и тепловую энергию в номинальном рабочем режиме, что достаточно для поддержания жизнедеятельности города с населением около 100 тысяч человек.