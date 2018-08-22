Первый энергоблок Ленинградской АЭС окончательно остановят в декабре

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 авг — РИА Новости. Первый энергоблок Ленинградской АЭС (Ленинградская область) в рамках подготовки к его плановому выводу из эксплуатации предполагается окончательно остановить в декабре 2018 года и дальше перейти на его работу в режиме без генерации, сообщил в среду журналистам директор ЛАЭС Владимир Перегуда.

"Мы сейчас по первому энергоблоку находимся на стадии подготовки к выводу из эксплуатации… В этом году мы должны получить лицензию (Ростехнадзора) на работу блока без генерации… В декабре 2018 года мы остановим энергоблок окончательно. Он уже больше запускаться не будет", — сказал он.

Как отметил Перегуда, процесс вывода энергоблока номер 1 ЛАЭС из эксплуатации может занять не менее 8 лет в том числе выгрузка из реактора ядерного топлива — порядка 5 лет.

Ленинградская АЭС — филиал концерна "Росэнергоатом". Станция расположена в городе Сосновый Бор, в 40 километрах западнее Санкт-Петербурга на берегу Финского залива. ЛАЭС — первая в России станция с реакторами большой мощности РБМК-1000 (уран-графитовые ядерные реакторы канального типа на тепловых нейтронах). На АЭС эксплуатируются четыре энергоблока электрической мощностью 1000 МВт каждый.

Ленинградская АЭС-2 со временем заместит планово выбывающие мощности ЛАЭС. Энергоблок номер 1 Ленинградской АЭС-2 впервые выведен на полную проектную мощность в июне, планируется, что до конца текущего года он будет принят в промышленную эксплуатацию. Сейчас идет строительство второго блока ЛАЭС-2 также с реактором ВВЭР-1200.