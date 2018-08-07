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Ядерные технологии
Ядерные технологии

"Росатом" создал "вечный" ядерный реактор для подлодок

(обновлено: 15:47 07.08.2018)
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© Фото : Пресс-служба ОАО "ПО "Севмаш"Перейти в фотобанкАтомная подводная лодка Юрий Долгорукий. Архивное фотоАтомная подводная лодка Юрий Долгорукий. Архивное фото
© Фото : Пресс-служба ОАО "ПО "Севмаш"
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. В России создали и испытали уникальную активную зону ядерного реактора с ресурсом на весь жизненный цикл атомной подводной лодки. Об этом говорится в отчете АО "ОКБМ Африкантов" за прошлый год.

Стенд Государственной корпорации по атомной энергии Росатом. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Сбывается "мечта подводников": разработка Росатома усилит боеготовность ВМФ

Активная зона — это "сердце" реактора. Она содержит ядерное топливо, и именно в центральной области происходит управляемая цепная реакция. Разработка "ОКБМ Африкантов" означает, что атомным подводным лодкам будет не нужна перезарядка ядерного топлива.

Как отметил бывший командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов, создание "вечного" реактора имеет колоссальное значение для боеготовности подводных сил ВМФ. Он рассказал, что перезарядку на флоте называют "операцией номер один" и она занимает больше месяца. На это время боевой состав флота сокращается на единицу, добавил Попов.

"С таким же реактором (который не требует перезарядки. — Прим. ред.) коэффициент использования подводной лодки повышается в разы", — заключил адмирал.

"Мечта подводников"

Бывший командующий Балтийским флотом адмирал Владимир Валуев, в свою очередь, рассказал о большой экономической выгоде из-за разработки "Росатома".

По его словам, такой реактор — мечта подводников, так как он меняется один раз в семь лет. Он напомнил, что срок службы подлодки составляет не менее 30 лет.

"Замена реактора — дорогостоящий процесс. Его нужно выгрузить, поместить в защитную свинцовую емкость, отвезти к месту утилизации. Но с "вечным" реактором подлодка будет при той же боеспособности стоить дешевле", — отметил специалист.

"Вечный двигатель"

Военный политолог Андрей Кошкин отметил уникальность российской разработки обратил внимание на уникальность российской разработки.

Подводный крейсер Юрий Долгорукий. Архивное фото
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Новый реактор для АПЛ повысит боеготовность ВМФ, заявил адмирал Попов

Он подчеркнул, что отечественные ученые смогли обуздать не только военный и мирный атом, но и создать условно говоря, вечный двигатель".

Эксперт считает, что не случайно американские эксперты заподозрили превосходство российских подлодок и по прочности, и по невидимости для радаров.

"А теперь еще и "вечный" ядерный двигатель, который позволяет иметь неизмеримо большой ресурс. Все это вообще трансформирует военно-морской бой. И, конечно же, мы не просто превосходим других на уровне мировых стандартов, а мы являемся первыми, и об этом уже знает весь мир", — отметил политолог в эфире радио Sputnik.

По его мнению, вскоре появятся атомные подводные лодки с новыми ядерными реакторами. При этом он не исключил, что в проекте подлодки "Князь Владимир" может оказаться ядерный реактор "вечного" цикла".

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Ядерные технологии
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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chugunova1996
вот это да.
15:53
07.08.2018
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