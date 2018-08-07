Военный политолог: "вечный" ядерный реактор трансформирует морской бой

В России создали "вечный" ядерный реактор для атомных подводных лодок. В эфире радио Sputnik военный политолог Андрей Кошкин отметил уникальность российской разработки.

В России создали и испытали уникальную активную зону ядерного реактора с ресурсом на весь жизненный цикл АПЛ. Об этом говорится в отчете АО "ОКБМ Африкантов" за прошлый год.

Активная зона – это "сердце" реактора. Она содержит ядерное топливо, и именно в центральной области происходит управляемая цепная реакция. Разработка "ОКБМ Африкантов" означает, что атомным подводным лодкам не будет нужна перезарядка ядерного топлива.

Как отметил бывший командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов, создание "вечного" реактора имеет колоссальное значение для боеготовности подводных сил ВМФ. Он рассказал, что перезарядку на флоте называют "операцией номер один" и она занимает больше месяца. На это время боевой состав флота сокращается на единицу, добавил Попов.

"С таким же реактором (который не требует перезарядки – ред.) коэффициент использования подводной лодки повышается в разы", – заключил адмирал.

Также в отчете "ОКБМ Африкантов" говорится об испытаниях оптимизированной активной зоны для АПЛ четвертого поколения. Отмечается, что ее успешная эксплуатация подтверждает правильность решений, на которых базируются новые проекты корабельных активных зон.

К российским АПЛ четвертого поколения относятся субмарины проектов "Борей" и "Ясень".

В эфире радио Sputnik военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин высказал мнение, что российская разработка уникальна.

"Наши ученые и промышленники смогли обуздать не только военный и мирный атом, но и создать уникальную разработку – активную зону ядерного реактора, создать, условно говоря, вечный ядерный двигатель для подводных лодок. Не случайно американские эксперты заподозрили превосходство наших подлодок и по прочности, и по невидимости для радаров. А теперь еще и "вечный" ядерный двигатель, который позволяет иметь неизмеримо большой ресурс. Все это вообще трансформирует военно-морской бой. И, конечно же, мы не просто превосходим других на уровне мировых стандартов, а мы являемся первыми, и об этом уже знает весь мир. Теперь появятся атомные подводные лодки с новыми ядерными реакторами. Не исключено, что в проекте подлодки "Князь Владимир" может оказаться ядерный реактор "вечного" цикла", – сказал Андрей Кошкин.

"ОКБМ Африкантов" (Нижний Новгород) – головной разработчик активных зон для кораблей ВМФ. Это одно из ведущих предприятий российской атомной отрасли. Оно входит в машиностроительный дивизион "Росатома" – холдинг "Атомэнергомаш". "ОКБМ Африкантов" занимает ведущие позиции в создании реакторных установок различного типа и назначения, тепловыделяющих сборок и активных зон ядерных реакторов.

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