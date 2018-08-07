РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Военный политолог: "вечный" ядерный реактор трансформирует морской бой

(обновлено: 14:04 07.08.2018)
066036
© Фото : Главный штаб ВМФ РоссииЗаводские ходовые испытания подводной лодки. Вид на левый бортЗаводские ходовые испытания подводной лодки. Вид на левый борт
© Фото : Главный штаб ВМФ России
В России создали "вечный" ядерный реактор для атомных подводных лодок. В эфире радио Sputnik военный политолог Андрей Кошкин отметил уникальность российской разработки.

В России создали и испытали уникальную активную зону ядерного реактора с ресурсом на весь жизненный цикл АПЛ. Об этом говорится в отчете АО "ОКБМ Африкантов" за прошлый год.

Активная зона – это "сердце" реактора. Она содержит ядерное топливо, и именно в центральной области происходит управляемая цепная реакция. Разработка "ОКБМ Африкантов" означает, что атомным подводным лодкам не будет нужна перезарядка ядерного топлива.

Океанская многоцелевая система Посейдон
© Минобороны РФ
Эксперт: США были в шоке, узнав, что у России есть такое вооружение
Как отметил бывший командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов, создание "вечного" реактора имеет колоссальное значение для боеготовности подводных сил ВМФ. Он рассказал, что перезарядку на флоте называют "операцией номер один" и она занимает больше месяца. На это время боевой состав флота сокращается на единицу, добавил Попов.

"С таким же реактором (который не требует перезарядки – ред.) коэффициент использования подводной лодки повышается в разы", – заключил адмирал.

Также в отчете "ОКБМ Африкантов" говорится об испытаниях оптимизированной активной зоны для АПЛ четвертого поколения. Отмечается, что ее успешная эксплуатация подтверждает правильность решений, на которых базируются новые проекты корабельных активных зон.

К российским АПЛ четвертого поколения относятся субмарины проектов "Борей" и "Ясень".

В эфире радио Sputnik военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин высказал мнение, что российская разработка уникальна.                             

"Наши ученые и промышленники смогли обуздать не только военный и мирный атом, но и создать уникальную разработку – активную зону ядерного реактора, создать, условно говоря, вечный ядерный двигатель для подводных лодок. Не случайно американские эксперты заподозрили превосходство наших подлодок и по прочности, и по невидимости для радаров. А теперь еще и "вечный" ядерный двигатель, который позволяет иметь неизмеримо большой ресурс. Все это вообще трансформирует военно-морской бой. И, конечно же, мы не просто превосходим других на уровне мировых стандартов, а мы являемся первыми, и об этом уже знает весь мир. Теперь появятся атомные подводные лодки с новыми ядерными реакторами. Не исключено, что в проекте подлодки "Князь Владимир" может оказаться ядерный реактор "вечного" цикла", – сказал Андрей Кошкин.

Проект АПЛ пятого поколения Хаски
Военный эксперт: АПЛ "Хаски" – новое слово России в атомном кораблестроении
"ОКБМ Африкантов" (Нижний Новгород) – головной разработчик активных зон для кораблей ВМФ. Это одно из ведущих предприятий российской атомной отрасли. Оно входит в машиностроительный дивизион "Росатома" – холдинг "Атомэнергомаш". "ОКБМ Африкантов" занимает ведущие позиции в создании реакторных установок различного типа и назначения, тепловыделяющих сборок и активных зон ядерных реакторов.

У радио Sputnik отличные паблики ВКонтактеFacebook и Одноклассники. А для любителей ярких и наглядных новостей, – наш Instagram

Комментировать
Сказано в эфире
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена