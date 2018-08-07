Военный политолог: "вечный" ядерный реактор трансформирует морской бой

В России создали и испытали уникальную активную зону ядерного реактора с ресурсом на весь жизненный цикл АПЛ. Об этом говорится в отчете АО "ОКБМ Африкантов" за прошлый год.
Активная зона – это "сердце" реактора. Она содержит ядерное топливо, и именно в центральной области происходит управляемая цепная реакция. Разработка "ОКБМ Африкантов" означает, что атомным подводным лодкам не будет нужна перезарядка ядерного топлива.
"С таким же реактором (который не требует перезарядки – ред.) коэффициент использования подводной лодки повышается в разы", – заключил адмирал.
Также в отчете "ОКБМ Африкантов" говорится об испытаниях оптимизированной активной зоны для АПЛ четвертого поколения. Отмечается, что ее успешная эксплуатация подтверждает правильность решений, на которых базируются новые проекты корабельных активных зон.
К российским АПЛ четвертого поколения относятся субмарины проектов "Борей" и "Ясень".
В эфире радио Sputnik военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин высказал мнение, что российская разработка уникальна.
"Наши ученые и промышленники смогли обуздать не только военный и мирный атом, но и создать уникальную разработку – активную зону ядерного реактора, создать, условно говоря, вечный ядерный двигатель для подводных лодок. Не случайно американские эксперты заподозрили превосходство наших подлодок и по прочности, и по невидимости для радаров. А теперь еще и "вечный" ядерный двигатель, который позволяет иметь неизмеримо большой ресурс. Все это вообще трансформирует военно-морской бой. И, конечно же, мы не просто превосходим других на уровне мировых стандартов, а мы являемся первыми, и об этом уже знает весь мир. Теперь появятся атомные подводные лодки с новыми ядерными реакторами. Не исключено, что в проекте подлодки "Князь Владимир" может оказаться ядерный реактор "вечного" цикла", – сказал Андрей Кошкин.
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