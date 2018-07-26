"Росатом" планирует построить в ЮАР два растворных реактора

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" намерена построить в ЮАР два так называемых растворных ядерных реактора для производства радиоизотопов, которые будут использоваться в медицине, эта возможность предусмотрена соглашением, подписанным в четверг в Йоханнсбурге между АО "Русатом Хэлскэа" (входит в "Росатом") и Корпорацией по атомной энергии ЮАР (NECSA).

"Rusatom Healthcare и NECSA планируют начать сотрудничество с целью строительства двух инновационных растворных реакторов на территории ЮАР. Они имеют небольшие размеры и относительно невысокую стоимость. Растворные реакторы разработаны специально для экономически эффективного производства радионуклидов, применяемых в области ядерной медицины", — говорится в сообщении АО "Русатом Хэлскэа".