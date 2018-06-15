На Ленинградской АЭС-2 вывели на полную мощность новый энергоблок

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Инновационный энергоблок номер 1 Ленинградской АЭС-2 впервые вывели на полную мощность, сообщило управление информации и общественных связей станции.

Это произошло 12 июня, теперь в течение 15 дней пройдут заключительные испытания. Они должны подтвердить, что оборудование и технологические системы работают в полном соответствии с проектом. После этого энергоблок примут в промышленную эксплуатацию. Планируется, что это произойдет до конца года.

Пуск реактора ВВЭР-1200 энергоблока №1 ЛАЭС-2 состоялся 6 февраля, а 9 марта блок подключили к сети.

Ленинградская АЭС

Ленинградская АЭС — филиал концерна "Росэнергоатом". Станция расположена в городе Сосновый Бор, в 40 километрах западнее Санкт-Петербурга на берегу Финского залива. Это первая в России станция с реакторами большой мощности РБМК-1000 — уран-графитовыми ядерными устройствами канального типа на тепловых нейтронах.

На АЭС эксплуатируются четыре энергоблока электрической мощностью 1000 МВт каждый.

Ленинградская АЭС-2 со временем заместит планово выбывающие мощности ЛАЭС. Сейчас идет строительство второго блока ЛАЭС-2 также с реактором ВВЭР-1200.