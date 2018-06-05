Росатом готов помочь повысить качество воды в российских городах

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Наработки госкорпорации "Росатом" для решения задач водоочистки и водоснабжения в "атомных" городах могут быть со временем использованы и в других российских городах, заявила генеральный директор АО "Объединенная теплоэнергетическая компания" (ОТЭК, компания-интегратор Росатома по направлениям "Чистая вода" и "Умный город") Ксения Сухотина.

"ОТЭК уже приступил к разработке проектов по модернизации инфраструктуры с цифровыми решениями, в том числе по водоснабжению", — сообщила Сухотина на пленарном заседании II Всероссийского водного конгресса.

"На начальном этапе мы рассматриваем в качестве пилотных города присутствия Росатома, например, Саров, Лесной, Сосновый Бор и Железногорск. Первые пилотные проекты в сфере водоснабжения планируем осуществить на условиях концессионных соглашений. Полученные наработки и опыт будем готовы применить в более широком масштабе для решения вопросов водоснабжения, водоочистки и водоподготовки российских городов и промышленных предприятий", — сказала Сухотина.

ОТЭК в рамках направления "Чистая вода" предлагает комплексные решения по опреснению, водоподготовке и водоочистке. Компания разрабатывает, строит, модернизирует, обслуживает объекты водоснабжения, водоочистки и водоподготовки для предприятий энергетики, нефтегазохимии, пищевой и других отраслей промышленности.

В рамках направления "Умный город" ОТЭК занимается проектами по цифровой модернизации систем жизнеобеспечения (водо-, тепло- и электроснабжения), созданием цифровой городской инфраструктуры, обеспечивающей эффективное использование ресурсов и управление всеми системами из единого центра, прозрачный потребительский контроль и вовлеченность жителей во взаимодействие с городскими системами.