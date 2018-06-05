Росатом не исключил прихода иностранных соинвесторов в свой венчурный фонд

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" не исключает прихода иностранных соинвесторов в свой новый корпоративный венчурный фонд, об этом РИА Новости сообщила заместитель директора АО "Атомэнергопром" (входит в Росатом, консолидирует гражданские активы госкорпорации) Екатерина Ляхова.

"Конечно, мы не ограничиваемся только российскими инвесторами. Пока назвать конкретные страны не могу, но с кем можно в ближайшее время вступить в переговоры мы уже понимаем", — сказала Ляхова в ответ на вопрос, возможно ли участие иностранных партнеров в работе фонда и проявлен ли уже какими-либо странами интерес к работе фонда.

"Мы открыты для финансовых и промышленных инвесторов, как российских, так и иностранных, для институтов развития", — отметила Ляхова.

В понедельник Росатом объявил о создании своего венчурного фонда, направленного на развитие новых и перспективных технологий. Госкорпорация вложит в него до 3 миллиардов рублей.

Фонд, создаваемый в формате инвестиционного товарищества, сфокусируется на развитии новых направлений бизнеса, связанных с перспективными отраслями российской и мировой экономики. Ключевые направления включают в себя искусственный интеллект и иные цифровые решения в промышленности и сервисных приложениях, возобновляемая и "умная" энергетика, 3D-печать и новые материалы, системы развития умных и энергоэффективных городов.