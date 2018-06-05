"Росатом" до конца года выберет первых соинвесторов своего венчурного фонда

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" до конца нынешнего года выберет первых соинвесторов для своего нового корпоративного венчурного фонда, сообщила РИА Новости заместитель директора АО "Атомэнергопром" (входит в Росатом, консолидирует гражданские активы госкорпорации) Екатерина Ляхова.

"Мы открыты для финансовых и промышленных инвесторов, как российских, так и иностранных, для институтов развития. Мы предварительно прорабатывали вопрос партнёрство со многими участниками венчурного рынка, в том числе РВК, ВЭБ, Сбербанк, "Сколково", но не ограничиваемся этим. В ближайшие полгода мы планируем сформировать первый пул соинвесторов", — сказала Ляхова.

По ее словам, пока в портфеле нового фонда нет конкретных проектов. "Их поиском и отбором займётся управляющий партнёр. Есть направления, которые интересны для Росатома, есть понятный набор площадок и инструментов поиска стартапов. Например, это недавно проведённый нами совместно со "Сколково" конкурс "Вектор", где было заявлено больше 1000 различных стартапов и проектов, 10 из них стали финалистами — они в том числе могут претендовать на средства фонда", — отметила она.

В понедельник Росатом объявил о создании своего венчурного фонда, направленного на развитие новых и перспективных технологий. Госкорпорация вложит в него до 3 миллиардов рублей.

Фонд, создаваемый в формате инвестиционного товарищества, сфокусируется на развитии новых направлений бизнеса, связанных с перспективными отраслями российской и мировой экономики. Ключевые направления включают в себя искусственный интеллект и иные цифровые решения в промышленности и сервисных приложениях, возобновляемая и "умная" энергетика, 3D-печать и новые материалы, системы развития умных и энергоэффективных городов.