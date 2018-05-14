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Ядерные технологии
Ядерные технологии

Кириенко призвал не допустить политизацию атомной энергетики

Сюжет:
Международный Форум "Атомэкспо 2018" (36)
17:2314.05.2018
(обновлено: 17:24 14.05.2018)
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© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкСергей Кириенко. Архивное фотоСергей Кириенко. Архивное фото
© РИА Новости / Нина Зотина
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СОЧИ, 14 мая — РИА Новости. Развитие атомной энергетики в мире должно происходить независимо от политической обстановки и кратковременного осложнения взаимоотношений между отдельными странами, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ, председатель наблюдательного совета Росатома Сергей Кириенко, возглавлявший российскую атомную отрасль в 2005–2016 годах.

Атомная станция. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Выступая на пленарном заседании десятого международного форума "Атомэкспо-2018", Кириенко назвал "недопущение политизации атомной энергетики" одним из главных факторов ее развития. "Атом должен оставаться интернациональным, независимым от политической обстановки", — подчеркнул он.

Также развитие атомной энергетики должно базироваться на безусловном приоритете ее безопасности и поддержке со стороны общества, отметил Кириенко.

Сергей Кириенко. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Атомная энергетика стала драйвером устойчивого развития, заявил Кириенко
"А эти три условия создают важнейшее четвертое условие. Оно заключается в том, что какой бы большой ни была отдельно взятая страна, как бы она ни была развита с технологической точки зрения, или каким бы ни был объем потребления электроэнергии, атомная энергетика всегда больше рынка отдельно взятой страны, это всегда глобальный рынок", — добавил Кириенко. По его словам, поэтому развивать атомную энергетику можно только сообща в международной кооперации.

Организатор "Атомэкспо-2018" — госкорпорация "Росатом". Генеральный информационный партнер форума — агентство РИА Новости (флагманский ресурс МИА "Россия сегодня").

Выставка агентства "РИА Новости" на форуме "АТОМЭКСПО"
© РИА Новости / Нина ЗотинаВ рамках форума "АТОМЭКСПО-2018" агентство "РИА Новости" представило фотовыставку, посвященную вехам в развитии атомной отрасли в последние годы.Выставка агентства РИА Новости на форуме АТОМЭКСПО -2018
© РИА Новости / Нина Зотина
В рамках форума "АТОМЭКСПО-2018" агентство "РИА Новости" представило фотовыставку, посвященную вехам в развитии атомной отрасли в последние годы.
© РИА Новости / Нина ЗотинаНа кадрах, представленных на выставке, запечатлены шесть событий, изменивших глобальную карту современного мирного атома.Выставка агентства РИА Новости на форуме АТОМЭКСПО -2018
© РИА Новости / Нина Зотина
На кадрах, представленных на выставке, запечатлены шесть событий, изменивших глобальную карту современного мирного атома.
© РИА Новости / Нина ЗотинаНа снимках можно увидеть подписание соглашения между Россией и Ираном о строительстве новых атомных энергоблоков, заключение меморандума между Россией и Японией о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии, подписание документов о сооружении в Индии с участием России до 25 атомных энергоблоков.Выставка агентства РИА Новости на форуме АТОМЭКСПО -2018
© РИА Новости / Нина Зотина
На снимках можно увидеть подписание соглашения между Россией и Ираном о строительстве новых атомных энергоблоков, заключение меморандума между Россией и Японией о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии, подписание документов о сооружении в Индии с участием России до 25 атомных энергоблоков.
© РИА Новости / Нина ЗотинаНа фотографиях запечатлены моменты сдачи оборудования для Тяньваньской АЭС и начало строительства с участием России АЭС "эд-Дабаа" в Египте и АЭС "Аккую" в Турции.Выставка агентства РИА Новости на форуме АТОМЭКСПО -2018
© РИА Новости / Нина Зотина
На фотографиях запечатлены моменты сдачи оборудования для Тяньваньской АЭС и начало строительства с участием России АЭС "эд-Дабаа" в Египте и АЭС "Аккую" в Турции.
© РИА Новости / Нина ЗотинаНа выставке представлены работы дважды лауреата World Press Photo Валерия Мельникова, лауреатов международных конкурсов Владимира Астапковича и Рамиля Ситдикова.Выставка агентства РИА Новости на форуме АТОМЭКСПО -2018
© РИА Новости / Нина Зотина
На выставке представлены работы дважды лауреата World Press Photo Валерия Мельникова, лауреатов международных конкурсов Владимира Астапковича и Рамиля Ситдикова.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкГлавы России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии начала строительства первого энергоблока атомной электростанции "Аккую" (3 апреля 2018 года). "Аккую" — первый в мире проект АЭС, реализуемый по модели BOO ("build-own-operate"), в соответствии с которой Россия построит станцию, будет ею владеть и ее эксплуатировать.Президент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии запуска строительства первого энергоблока атомной электростанции (АЭС) Аккую
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Главы России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии начала строительства первого энергоблока атомной электростанции "Аккую" (3 апреля 2018 года). "Аккую" — первый в мире проект АЭС, реализуемый по модели BOO ("build-own-operate"), в соответствии с которой Россия построит станцию, будет ею владеть и ее эксплуатировать.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкСтроительство первого и второго блоков Тяньваньской АЭС в китайском городе Ляньюнган (10 мая 2002 года). Тяньваньская АЭС — самый крупный объект российско-китайского экономического сотрудничества. Пуск первых двух энергоблоков состоялся в 2007 году Спустя 10 лет запустили энергоблок №3. На 2018 год намечен пуск энергоблока №4 Тяньваньской АЭС.На строительстве первого и второго блоков Тяньваньской АЭС в китайском городе Ляньюнган
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Строительство первого и второго блоков Тяньваньской АЭС в китайском городе Ляньюнган (10 мая 2002 года). Тяньваньская АЭС — самый крупный объект российско-китайского экономического сотрудничества. Пуск первых двух энергоблоков состоялся в 2007 году Спустя 10 лет запустили энергоблок №3. На 2018 год намечен пуск энергоблока №4 Тяньваньской АЭС.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПредставители России и Японии в декабре 2016 года подписали меморандум о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии. На фото: президент России Владимир Путин, генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев, министр образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии Хирокадзу Мацуно и министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко.Президент РФ Владимир Путин во время церемонии подписания российско-японских документов по итогам встречи в Токио
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Представители России и Японии в декабре 2016 года подписали меморандум о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии. На фото: президент России Владимир Путин, генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев, министр образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии Хирокадзу Мацуно и министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко.
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