Кириенко призвал не допустить политизацию атомной энергетики

СОЧИ, 14 мая — РИА Новости. Развитие атомной энергетики в мире должно происходить независимо от политической обстановки и кратковременного осложнения взаимоотношений между отдельными странами, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ, председатель наблюдательного совета Росатома Сергей Кириенко, возглавлявший российскую атомную отрасль в 2005–2016 годах.

Выступая на пленарном заседании десятого международного форума "Атомэкспо-2018", Кириенко назвал "недопущение политизации атомной энергетики" одним из главных факторов ее развития. "Атом должен оставаться интернациональным, независимым от политической обстановки", — подчеркнул он.

Также развитие атомной энергетики должно базироваться на безусловном приоритете ее безопасности и поддержке со стороны общества, отметил Кириенко.

"А эти три условия создают важнейшее четвертое условие. Оно заключается в том, что какой бы большой ни была отдельно взятая страна, как бы она ни была развита с технологической точки зрения, или каким бы ни был объем потребления электроэнергии, атомная энергетика всегда больше рынка отдельно взятой страны, это всегда глобальный рынок", — добавил Кириенко. По его словам, поэтому развивать атомную энергетику можно только сообща в международной кооперации.

Организатор "Атомэкспо-2018" — госкорпорация "Росатом". Генеральный информационный партнер форума — агентство РИА Новости (флагманский ресурс МИА "Россия сегодня").