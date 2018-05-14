Санкции не разрушат партнерство с США по ядерному топливу, заявили в ТВЭЛ

СОЧИ, 14 мая — РИА Новости. Западные санкции не смогут разрушить партнерство РФ с США по ядерному топливу, заявила глава топливной компании Росатома ТВЭЛ Наталья Никипелова.

"Мы думаем, что никакие санкции не смогут разрушить ту кооперацию, которая нужна для безопасного развития (атомной энергетики)", — сообщила Никипелова на брифинге в ходе форума "Атомэкспо-2018".

"Мы абсолютно уверены, что этого не произойдет", — сказала она.

Форум "Атомэкспо", ежегодно проходящий в России с 2009 года, — крупнейшая выставочная и деловая площадка для проведения встреч и переговоров мировых лидеров атомной энергетики. Организатор форума — госкорпорация "Росатом". Генеральный информационный партнер "Атомэкспо-2018" — агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня".