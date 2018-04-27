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Ядерные технологии
Ядерные технологии

Кириенко вручил спецприз работникам ядерного оружейного комплекса Росатома

14:5727.04.2018
(обновлено: 15:45 27.04.2018)
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© Фото : предоставлено департаментом коммуникаций РосатомаСергей Кириенко на церемонии вручения наград победителям конкурса Человек года Росатома-2017Сергей Кириенко на церемонии вручения наград победителям конкурса Человек года Росатома-2017
© Фото : предоставлено департаментом коммуникаций Росатома

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Церемония награждения лауреатов ежегодной премии "Человек года Росатома-2017", которой удостоены лучшие сотрудники российской атомной отрасли за минувший год, состоялась в Москве.

Цель открытого отраслевого конкурса "Человек года Росатома" — признание заслуг лучших работников отрасли на самом высоком уровне. Основными критериями отбора являются значимые результаты работы, эффективные подходы к решению задач, разделение корпоративных ценностей и профессиональные качества кандидатов. В 2017 году конкурс проводился в пятый раз.

Павильон корпорации Росатом. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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В церемонии награждения приняли участие генеральный директор Росатома Алексей Лихачев и председатель наблюдательного совета Росатома, первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, возглавлявший атомную отрасль в 2005–2016 годах.

Программа конкурса охватывала несколько десятков номинаций по трем ключевым направлениям: профессии дивизионов Росатома, общекорпоративные и специальные номинации генерального директора госкорпорации. В конкурсе были как индивидуальные, так и командные номинации.

Особенностью нынешней церемонии было то, что на ней впервые вручался специальный приз председателя наблюдательного совета Росатома за лучший проект, выполненный в атомной отрасли России за минувшее десятилетие.

Спецприз от Сергея Кириенко 

Говоря о номинантах на спецприз, Кириенко отметил, что выбирались "самые важные проекты, которые повлияли на судьбу атомной отрасли и страны". "Выбирать было сложно. Главным критерием проектов, помимо масштаба, стало то, что их, казалось бы, невозможно сделать. Но раз за разом коллектив атомной отрасли доказывал, что невозможное возможно", – сказал Кириенко.

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© AFP 2018 / Veli Gurgah
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Изначально самые лучшие проекты планировалось распределить по трем призовым местам, но в итоге было решено отдать первое место сразу трем проектам. "Потому что расставить эти подвиги по разным местам нельзя. Три проекта объединяют в себе безопасность страны, ядерную безопасность и масштабное развитие мировой атомной энергетики. Поэтому решено объявить три первых места", — сообщил Кириенко.

Специальный приз получил один из проектов, выполненных ядерным оружейным комплексом Росатома.

Другой удостоенный приза "гражданский" проект – это работы по восстановлению ресурсных характеристик графитовых кладок реакторов РБМК-1000.

На трех российских АЭС (Ленинградской, Курской и Смоленской) работают 11 реакторов РБМК, введенных в эксплуатацию с 1973 по 1990 годы. С самого начала было очевидно, что сроки их работы будут определяться состоянием элементов реакторных установок, к которым относится графитовая кладка, выполняющая функции замедлителя нейтронов. Через кладку проходят технологические каналы с топливными стержнями, охлаждаемыми водой, и специальные регулирующие стержни системы управления реактором.

Первоначально определенный для РБМК срок службы составлял 30 лет. По истечении этого срока каждый блок прошел процедуру продления эксплуатации еще на 15 лет. В результате модернизации безопасность этих установок была доведена до необходимого уровня.

Но тут возникла "графитовая" проблема. Дело в том, что графитовая кладка — достаточно "живой" элемент, меняющий свою форму под действием сильных нейтронных потоков в активной зоне реактора.

В 2011-2012 годах на российских энергоблоках АЭС первого поколения с реакторами РБМК было зафиксировано растрескивание и искривление графитовых колонн. В 2012 году на энергоблоке №1 Ленинградской АЭС, "первенце" среди блоков с реакторами РБМК, искривление колонн достигло значения, близкого к пределу, установленному в проекте, что делало дальнейшую его эксплуатацию практически невозможной. Возникла дилемма – или досрочно прекращать работу первого блока ЛАЭС, а за ним и остальных 10 блоков с РБМК, или искать техническое решение проблемы.

Центральный зал 4-го энергоблока с реактором БН-800 Белоярской АЭС в городе Заречный Свердловской области
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Поиск быстрого технического решения этой проблемы стал для российских атомщиков настоящим вызовом и задачей номер один на тот момент. Выбытие 11 гигаватт мощностей примерно на семь лет раньше намеченного срока привело бы к недовыработке порядка 450 миллиардов киловатт-часов до 2030 года. Проблема затрагивала и сроки ввода замещающих мощностей на площадках действующих станций, и обеспечение стабильности энергоснабжения регионов, и социальной стабильности в них.

"Когда мы поняли, что происходит с графитовой кладкой, то собрались на совещание. Тогда казалось, что мы столкнулись с непреодолимым препятствием, поэтому слово "невозможно" звучало довольно часто. Можно было признать неизбежное и досрочно остановить реакторы РБМК. Однако большой команде людей удалось решить нерешаемую задачу и продлить ресурсные характеристики блоков РБМК. Это сэкономило атомной отрасли России более 600 миллиардов рублей", — рассказал Кириенко.

Третьим обладателем спецприза стал проект по строительству Росатомом 15 блоков АЭС за 10 лет.

"Когда мы впервые принесли в правительство страны новую федеральную программу развития атомного энергетического комплекса, в ней значились десятки новых блоков. И услышали в ответ: имейте совесть. Мол, за последние годы атомщики не построили с нуля ни одного блока, достроили лишь несколько блоков высокой готовности за 15 лет и теперь рассказывают, что следующие 10 лет будут строить по 1,5-2 блока в год. Тогда мы опять услышали слово "невозможно", – вспоминал на нынешней церемонии Кириенко.

Тем не менее, вопреки прогнозам большая команда людей из разных дивизионов Росатома доказала, что это возможно. "Было невероятно сложно, мы столкнулись с огромным количеством проблем. Но есть результат. За 10 лет это девять блоков в России и шесть блоков за пределами страны", – сказал Кириенко.

Победители в спецноминациях

Что касается победителей в специальных номинациях генерального директора Росатома, то, по мнению жюри, "Победа года" одержана командой первого замгендиректора "Росэнергоатома" Алексея Жукова и старшего вице-президента по российским проектам управляющей компании инжинирингового дивизиона Росатома группы компаний ASE АО "Инжиниринговая компания "АСЭ" Сергея Олонцева. Благодаря работе этой команды за минувший год в России было пущено два атомных энергоблока блока — №4 на Ростовской АЭС и №1 на Ленинградской АЭС-2.

В номинации "Вклад в обороноспособность России" победил начальник конструкторского отдела Российского федерального ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательского института технической физики (РФЯЦ-ВНИИТФ, Снежинск, Челябинская область) Владимир Китаев.

Смартфон. Архивное фото
© Fotolia / kantver
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В номинации "Восходящая звезда" победу одержал главный специалист Инжиниринговой компании "АСЭ" Евгений Вылегжанин. Он разработал программный код для расчета себестоимости электроэнергии — ключевого показателя проекта АЭС "Ханхикиви 1", которую намечено построить в Финляндии с участием России. Код используется для расчета эффективности оптимизации стоимости и срока сооружения станции.

"Наставником года" по итогам 2017 года в российской атомной отрасли назван еще один представитель Инжиниринговой компании "АСЭ" Евгений Чеботарев. Он обучил 430 сотрудников и руководителей работе с инновационной системой управления строительством сложных инженерных объектов Multi-D (в том числе для АЭС "Ханхикиви" и АЭС "Пакш-2"), 20 международных экспертов — управлению требованиями и конфигурацией АЭС (под эгидой МАГАТЭ), 20 студентов и преподавателей — современным методам разработки ИТ-решений. Наставник шести молодых специалистов.

В номинации "На шаг впереди" первое место отдано команде Андрея Федоровского, начальника отдела математического моделирования Инновационно-технологического центра проекта "Прорыв". Этот коллектив разработал комплексное ИТ-решение, позволяющее консолидировать управление и результаты разработок в рамках проекта "Прорыв".

Проект "Прорыв", выполняемый Росатомом, — это один из главных современных мировых проектов в атомной энергетике. В рамках "Прорыва" предусматривается создание ядерных энергетических технологий нового поколения на базе замкнутого ядерного топливного цикла с использованием реакторов на быстрых нейтронах. По мнению специалистов, практическое использование результатов проекта создаст предпосылки для укрепления лидерства России на мировом рынке ядерных технологий.

В номинации "Эффективность" победу одержала команда первого замглавы концерна "Росэнергоатом" Александра Шутикова, благодаря работе которой в 2017 году впервые в истории отечественной атомной энергетики выработка электроэнергии на АЭС страны за год превысила 200 миллиардов киловатт-часов. Это стало возможно благодаря оптимизации ремонтов, восстановлению ресурса графита реакторов РБМК, а также модернизации оборудования энергоблоков.

Строительство ветропарка. Архивное фото
© РИА Новости / Олег Матвеев
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Росатом в этом году планирует ввести в эксплуатацию свой первый ветропарк
"Командой года" в атомной отрасли признана команда директора департамента топливной компании ТВЭЛ Сергея Соловьева. Ей удалось в условиях западных санкций в кратчайшие сроки разработать новое поколение газовых центрифуг "9+" с использованием российского углеволокна и поставить эти центрифуги на производство.

Наконец, в номинации "За укрепление международного авторитета России" первое место присуждено команде руководителя проектов международной технической помощи Росатома Анатолия Григорьева за реализацию проекта ликвидации самого большого в мире хранилища отработавшего ядерного топлива атомных подводных лодок в Губе Андреева (Мурманская область).

Как отметил Лихачев, за пять лет проведения конкурса "Человек года" награду в общей сложности получили более 1200 человек. "Целая гвардейская дивизия! А девиз у российских гвардейцев всегда был один: "Где мы, там победа". Так и у нас — где мы, там рекорды и лучшие достижения", – сказал глава Росатома.

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