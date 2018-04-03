Путин и Эрдоган дали старт строительству АЭС "Аккую"

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Анкаре. 3 апреля 2018

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Анкаре. 3 апреля 2018

АНКАРА, 3 апр — РИА Новости. Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган в режиме видеоконференции дали старт строительству первого блока АЭС "Аккую".

По словам российского президента, в проекте реализуют "передовые инженерные решения, экономически эффективные и надежные технологии".

"Будут соблюдаться высочайшие стандарты безопасности и самые строгие экологические требования", — добавил он.

Путин выразил надежду, что станция послужит развитию экономики, науки, производственного потенциала и обеспечит потребителей недорогой и чистой электроэнергией.

Турецкий лидер, со своей стороны, назвал "Аккую" символом сотрудничества двух стран и заявил, что строительство АЭС "внесет вклад в образование турецких граждан".

Ранее стало известно, что Анкара придала проекту статус стратегической инвестиции, что должно помочь его осуществлению. Сейчас идет отбор соинвесторов.

Согласно межправительственному соглашению, не менее 51% акций должны принадлежать российским компаниям, остальные 49% акций могут получить внешние инвесторы.

"Аккую" — первая в мире АЭС, предполагающая модель BOO ("build-own-operate", "строй-владей-эксплуатируй"). В соответствии с этой формулой, Россия сможет пользоваться мощностями станции после ее запуска.

Проект предполагает строительство четырех энергоблоков с российскими реакторными установками ВВЭР-1200 поколения "3+", которые соответствуют самым высоким, "постфукусимским" стандартам безопасности. Мощность каждого составит 1200 мегаватт.

Стоимость станции, запуск которой запланирован на 2023 год, оценивается в двадцать миллиардов долларов. По мнению экспертов, ее мощность может достигнуть 10% общей энерговыработки Турции.