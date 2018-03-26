ТВЭЛ ждет выполнения Украиной контракта с Россией по топливу для АЭС

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Топливная компания госкорпорации "Росатом" ТВЭЛ намерена неукоснительно выполнять контракт по поставкам ядерного топлива для АЭС Украины и рассчитывает, что такого же подхода будет придерживаться и Киев, сообщила в интервью РИА Новости президент ТВЭЛ Наталья Никипелова.

В январе нынешнего года американская Westinghouse Electric Company и украинское государственное предприятие "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" заключили новое соглашение в рамках договора о поставках ядерного топлива на АЭС Украины, предусматривающее продление срока действия договора до 2025 года; новые поставки по этому договору начнутся с 2021 года.

"У ТВЭЛа есть действующий контракт с "Энергоатомом" до конца срока эксплуатации украинских энергоблоков, который мы намерены неукоснительно исполнять. Рассчитываем, что такого же прагматичного подхода будут придерживаться наши украинские коллеги. Недопустимо, чтобы в такую тонкую материю, как атомная энергетика, вторгались политизированные решения, безопасность остается здесь ключевым приоритетом", — сказала Никипелова.

"Мы официально не уведомлены, в каких реакторах на Украине сейчас используется американское топливо и не располагаем точной информацией о его характеристиках", — добавила президент ТВЭЛ.

По ее словам, на других рынках ситуация иная – и компании-операторы атомных станций, и регулирующие органы сегодня стремятся к абсолютной прозрачности и взаимному обмену информацией между производителями топлива.

ТВЭЛ сейчас является основным поставщиком топлива для украинских АЭС. В рамках диверсификации источников поставок ядерного топлива в 2014 году Украина договорилась с Westinghouse о поставках американского ядерного топлива на некоторые блоки украинских АЭС до 2020 года.

Эксперты неоднократно предупреждали, что решение Киева использовать на своих атомных станциях топливо Westinghouse создает серьезные угрозы безопасности украинских АЭС, построенных по советским проектам. Существуют обоснованные сомнения, что АЭС Украины могут без инцидентов работать с использованием американского топлива, заявляли в МИД РФ. Смена поставщика ядерного топлива для украинских АЭС ставит под угрозу здоровье граждан Украины и народов Европы, а эта сделка демонстрирует неприемлемую спешку и игнорирование соображений ядерной безопасности, отмечали в российском внешнеполитическом ведомстве.

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