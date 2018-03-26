В ТВЭЛ не видят предпосылок для остановки проекта с США по ядерному топливу

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Предпосылок для остановки российско-американского проекта по ядерному топливу "ТВС-Квадрат" нет, сообщила в интервью РИА Новости президент топливной компании ТВЭЛ госкорпорации "Росатом" Наталья Никипелова.
По мнению специалистов, 2016 год для российской атомной отрасли ознаменовался прорывом Росатома на мировом рынке ядерного топлива для энергетических реакторов типа PWR (pressurised water reactor, реакторы с водой под давлением), работающих на АЭС, построенных по зарубежным проектам (это более половины действующих энергетических реакторов в мире).
Тогда ТВЭЛ подписал первый контракт с одним из американских операторов АЭС на опытно-промышленную эксплуатацию с 2019 года в США российского топлива "ТВС-Квадрат", а также контракт со шведской Vattenfall Nuclear Fuel на коммерческую поставку с 2021 года топливных сборок "ТВС-Квадрат" для АЭС "Рингхальс". Российская разработка называется "ТВС-Квадрат" потому, что эти топливные сборки имеют квадратное сечение — как и топливные сборки, применяемые в реакторах PWR.
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