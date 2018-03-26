В ТВЭЛ не видят предпосылок для остановки проекта с США по ядерному топливу

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Предпосылок для остановки российско-американского проекта по ядерному топливу "ТВС-Квадрат" нет, сообщила в интервью РИА Новости президент топливной компании ТВЭЛ госкорпорации "Росатом" Наталья Никипелова.

"Взаимоотношения по "ТВС-Квадрату" развиваются. Я не могу сказать, что мы идем без сучка и задоринки из-за внешнеполитической ситуации, но работа продвигается", — сказала Никипелова. На вопрос, есть ли предпосылки для остановки проекта, она ответила: "Нет".

По мнению специалистов, 2016 год для российской атомной отрасли ознаменовался прорывом Росатома на мировом рынке ядерного топлива для энергетических реакторов типа PWR (pressurised water reactor, реакторы с водой под давлением), работающих на АЭС, построенных по зарубежным проектам (это более половины действующих энергетических реакторов в мире).

Тогда ТВЭЛ подписал первый контракт с одним из американских операторов АЭС на опытно-промышленную эксплуатацию с 2019 года в США российского топлива "ТВС-Квадрат", а также контракт со шведской Vattenfall Nuclear Fuel на коммерческую поставку с 2021 года топливных сборок "ТВС-Квадрат" для АЭС "Рингхальс". Российская разработка называется "ТВС-Квадрат" потому, что эти топливные сборки имеют квадратное сечение — как и топливные сборки, применяемые в реакторах PWR.

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