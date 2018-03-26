Компания Росатома ТВЭЛ нарастила объем зарубежных "ядерных" заказов на 7%

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Портфель зарубежных заказов топливной компании ТВЭЛ госкорпорации "Росатом" в области начальной стадии ядерного топливного цикла на 10-летний период по итогам 2017 года вырос на 7%, он превышает 10 миллиардов долларов, сообщила в интервью РИА Новости президент ТВЭЛ Наталья Никипелова.

Десятилетний портфель заказов включает проекты, которые должны быть выполнены в течение 10 лет. В минувшем году ТВЭЛ удалось существенно нарастить этот показатель, отметила Никипелова.

"Сегодня он превышает 10 миллиардов долларов, и это только по ядерной продукции. По этому показателю тоже есть положительная динамика: он вырос в 2017 году на 7%", — сказала Никипелова. По итогам 2016 года этот показатель составлял 10,1 миллиарда долларов.

Начальная стадия ядерного топливного цикла, на которой работает ТВЭЛ, включает в себя конверсию урана (получение гексафторида урана — вещества, необходимого для изготовления ядерного топлива), его обогащение и собственно производство ядерного топлива (фабрикацию).

ТВЭЛ обеспечивает ядерным топливом 75 энергоблоков АЭС в России и 13 государствах Европы и Азии, 30 исследовательских реакторов в мире, а также все транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический ядерный реактор в мире работает на топливе, изготовленном ТВЭЛ.