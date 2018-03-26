Росатом может к 2020 году представить "противоаварийное" топливо для АЭС

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Топливная компания госкорпорации "Росатом" ТВЭЛ планирует до 2020 года представить рынку свою новую разработку – так называемое толерантное ядерное топливо, применение которого на АЭС, как считается, поможет предотвращать аварии, подобные той, что произошла на японской атомной станции "Фукусима-1".

Об этом в интервью РИА Новости рассказала президент ТВЭЛ Наталья Никипелова. Она отметила, что топливная компания активно занимается разработкой новых видов ядерного топлива.

"Одним из них является так называемое толерантное топливо, устойчивое к авариям. Кроме того, оно более эффективно, так как позволит увеличить продолжительность топливной кампании", — сказала она.

"Я могу с уверенностью сказать, что наши исследования в этой области находятся впереди других. Думаю, что в конце 2019 года мы уже сможем предложить это топливо рынку", — добавила президент ТВЭЛ.

По ее словам, этой разработкой уже интересуются потенциальные потребители в США.