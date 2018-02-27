Росатом и РАН разработают программу термоядерных исследований

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Госкорпорация "Росатом", Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" и Российская академия наук разработают российскую программу исследований в области термоядерного синтеза, сообщил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Вместе с Курчатовским институтом, с Академией наук мы работаем…. над программой термояда. Это серьезнейшее направление, и мы здесь идем, в общем, в ногу с мировым научным сообществом", — сказал Лихачев.