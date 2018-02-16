Энергоблок №1 ЛАЭС-2 успешно прошел испытания после пуска реактора

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Новый российский энергоблок №1 Ленинградской АЭС-2 успешно прошел испытания после состоявшегося 6 февраля пуска реактора, идет подготовка к этапу энергетического пуска, на котором начнется выработка блоком электроэнергии, сообщило управление информации и общественных связей Ленинградской АЭС.

"Завершена программа физического пуска инновационного энергоблока №1 поколения "3+" с реактором ВВЭР-1200. Предусмотренные на данном этапе испытания, проводимые на уровне мощности менее 1% (минимально контролируемый уровень мощности реакторной установки), выполнены в полном объеме", — говорится в сообщении.

Отмечается, что полученные значения нейтронно-физических характеристик активной зоны реактора соответствуют расчетным, замечаний по работе систем и оборудования не выявлено. Предусмотренные проектом системы защиты функционируют должным образом.

Сейчас подготовлены документы для предоставления в Ростехнадзор на получение разрешения для начала этапа энергетического пуска. Во время этого этапа мощность реакторной установки будет постепенно увеличена до значений, необходимых для начала выработки электроэнергии и включения энергоблока в сеть, добавили в управлении.

Энергетический пуск энергоблока №1 ЛАЭС-2 и начало его опытно-промышленной эксплуатации запланированы на весну текущего года.

Ленинградская АЭС-2 со временем заместит действующие энергоблоки Ленинградской АЭС с реакторами РБМК. В составе ЛАЭС-2 будут эксплуатироваться энергоблоки с реакторами ВВЭР-1200 поколения "3+", соответствующие самым современным, так называемым постфукусимским стандартам надежности и безопасности.

Сегодня Ленинградская АЭС является крупнейшим производителем электроэнергии на северо-западе России. Станция вырабатывает около 50% электроэнергии в регионе. Ввод в эксплуатацию новых блоков ЛАЭС-2 позволит сохранить объем производства электроэнергии в этой части страны.