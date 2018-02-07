НЬЮ-ДЕЛИ, 7 фев — РИА Новости. Строительство в Индии АЭС по российскому дизайну имеет для Нью-Дели первостепенное значение с точки зрения экономической эффективности, сообщил в интервью РИА Новости торговый представитель РФ в этой стране Ярослав Тарасюк.

"С точки зрения экономической эффективности, серийность строительства блоков по российскому дизайну имеет первостепенное значение", — сказал Тарасюк.

Он отметил, что между Москвой и Нью-Дели есть договоренность, что при содействии России в Индии будет построено значительное число атомных блоков. "Поэтому, большое значение имеет понимание того, что России будет выделена, как минимум, еще одна площадка", — добавил торгпред.

"Для Индии, которая динамично развивается и планирует стать международным промышленным хабом, вопрос доступности электроэнергии является ключевым", — отметил собеседник агентства.

Крупнейшим объектом российско-индийского экономического сотрудничества на сегодняшний день является АЭС "Куданкулам". С участием России были построены и пущены первые два энергоблока станции. Летом 2017 года года состоялась церемония начала строительства второй очереди (блоки №№3 и 4) этой атомной электростанции. Также в 2017 было подписано генеральное рамочное соглашение по строительств третьей очереди (пятый и шестой блоки) АЭС "Куданкулам".

О том, что тарифы на электроэнергию, действующие на первой очереди индийской АЭС "Куданкулам", почти в два раза ниже, чем те, которые были заложены в проекты американской Westinghouse для атомных блоков для Индии, еще в начале 2015 года рассказал РИА Новости источник в атомной отрасли Индии.

В декабре 2014 года Москва и Нью-Дели подписали документ о стратегическом видении серийного сооружения энергоблоков по российской технологии в Индии. В документе определены планы по строительству в Индии с участием РФ до новых атомных энергоблоков. Стратегическая задача — сооружение в Индии в течение 20 лет не менее 12 блоков АЭС российского дизайна.

Сообщалось, что Индия планирует предоставить России новую площадку для строительства новых блоков АЭС по современному российскому проекту с реакторами ВВЭР-1200.

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