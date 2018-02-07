Ярослав Тарасюк: визит Максима Орешкина в Индию должен стать историческим

РФ и Индию связывают отношения особо привилегированного стратегического партнерства, однако, как неоднократно отмечали в руководстве обеих стран, уровень экономического сотрудничества пока не отвечает потенциалу наших государств. Москва и Нью-Дели предпринимают на разных уровнях последовательные шаги, чтобы увеличить взаимный товарооборот до 30 миллиардов долларов к 2025 году. Торговый представитель России в Индии Ярослав Тарасюк рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Евгению Орлу, какие из реализуемых сегодня совместных проектов имеют наибольший потенциал, какую манеру ведения бизнеса диктует местный рынок, а также в чем будет состоять стратегия Москвы по устранению барьеров в торговле с Нью-Дели.

— Ярослав Викторович, насколько эффективно, на ваш взгляд, сегодня развивается торгово-экономическое сотрудничество РФ и Индии? С какими вызовами сталкиваются наши страны?

— Уже очевидно, что в 2017 году мы преодолели длившееся несколько лет снижение товарооборота между нашими странами. Практически с самого начала прошлого года товарооборот рос, причем хорошими темпами — более 20%. Данные за январь-ноябрь показывают, что рост товарооборота составил 20,2%. Российский экспорт при этом вырос на 19,1%, индийский — на 22,7%.

За 11 месяцев 2017 года товарооборот России и Индии вырос до 8,2 миллиарда долларов США, в том числе российский экспорт — до 5,6 миллиарда, а импорт — до 2,6 миллиарда долларов. Ожидаю, что в текущем году мы уверенно преодолеем планку в 10 миллиардов. Для того чтобы выполнить поставленную лидерами России и Индии задачу по увеличению взаимного товарооборота до 30 миллиардов долларов США к 2025 году, необходимо, чтобы ежегодный рост составлял не меньше 15%.

Среди сложностей, с которыми мы сталкиваемся, следует выделить сложную логистику — более 80% грузопотока между Россией и Индией идет через порт Санкт-Петербурга. Минимальный срок доставки — около 40 дней, но чаще компаниям-экспортерам приходится гораздо дольше ждать возможности отправки грузов в Индию. Это снижает их конкурентоспособность.

В этом смысле большие перспективы имеет более короткий международный транспортный коридор "Север-Юг". Основные его участники — Россия, Иран и Индия — очень заинтересованы в том, чтобы этот коридор заработал как можно скорее. Предпринимаются значительные усилия, и я думаю, что в перспективе пяти лет мы увидим, что этот коридор заработает в полную силу.

Фактически он уже существует, но сейчас речь идет о том, чтобы построить на территории Ирана прямую железнодорожную ветку, поскольку в ее отсутствие приходится использовать автомобильный транспорт и делать крюк порядка 300 километров. Необходимо достроить порядка 180 километров железной дороги, однако этот участок проходит через сложный горный ландшафт. По поступающим сообщениям из Ирана мы видим, что вопрос строительства этой ветки постепенно решается. Россия и Индия готовы оказать Ирану поддержку в развитии необходимой инфраструктуры.

— Строительство недостающего участка железной дороги является единственным из нерешенных вопросов, связанных с реализацией данного проекта?

— Для того чтобы товары проходили без дополнительных проверок, страны-участницы по линии таможенных органов предпринимают усилия по созданию "зеленого коридора". Это делается для того, чтобы опечатанные контейнеры свободно проходили через территорию Ирана, скажем, если они адресованы российским или европейским покупателям. Кроме того, ведется работа по унификации сопроводительных документов, а также по созданию электронных документов, чтобы избежать лишней бумажной волокиты.

Таким образом, параллельно ведется работа по целому ряду направлений, и думаю, что, когда недостающий участок железной дороги будет достроен, коридор заработает в полную силу. Другой барьер, о котором мы часто говорим сегодня, это недостаток финансовых инструментов для поддержки совместного сотрудничества. Для решения этого вопроса у нас также есть целый ряд мер. Это и внедрение расчетов в национальных валютах, и деятельность Российского экспортного центра, который, я надеюсь, в этом году откроет свое представительство в Индии.

Кроме того, активно идут переговоры о создании совместных фондов для финансирования российско-индийских проектов. В этой работе активно участвуют РФПИ, Внешэкономбанк и Сбербанк. В прошлом году Внешэкономбанк договорился с одним из ведущих независимых финансовых институтов Индии — компанией Srei Infrastructure Finance Ltd — о возможности предоставления кредитной линии индийскому партнеру на сумму до 500 миллионов долларов США для поставок российского оборудования в Индию. Кроме того, ВЭБ и Srei также договорились о создании российско-индийского инвестиционного фонда в сфере инноваций и высоких технологий с целевым объемом инвестиций до 200 миллионов долларов США.

Еще одним барьером является то, что иногда предпринимателям попросту не хватает информации о существующих в Индии возможностях для бизнеса. На этом направлении также ведется активная работа, в том числе торгпредством России в Индии, Российским экспортным центром, ТПП РФ, "Деловой Россией", региональными центрами поддержки экспорта.

Торгпредство предоставляет информацию о государственных программах развития Индии, рыночной конъюнктуре, условиях доступа на рынок, конкурентах и возможных партнерах, основных отраслевых мероприятиях и тому подобное. Совместно с государственным агентством "Инвест Индия" помогаем российским компаниям, которые планируют создавать совместные производства. Индийский рынок огромен, но при этом существует необходимость адаптации производимой в России продукции к местным стандартам и требованиям. Разумеется, через создание совместных производств можно адаптировать продукцию и по цене, и по качеству, и по требуемой спецификации.

В наш информационный век работа по определению возможностей для бизнеса только усложняется. Информация о проводимых тендерах, перспективных проектах доступна для всех заинтересованных компаний в разных странах мира. Здесь на первый план выходят оперативность и гибкость в принятии решений, доступность финансовых инструментов, точный расчет всех рисков и преимуществ. Поэтому мало знать о возможностях, гораздо важнее суметь их использовать.

Не только Россия, но и другие страны понимают, что индийский рынок огромен, а его потенциал — велик. Их компании также пытаются выстраивать отношения с индийскими партнерами, локализуют здесь производство разного рода оборудования.

Специфика индийского рынка диктует бизнесу определенную модель поведения, когда с партнерами необходимо последовательно, терпеливо и настойчиво прорабатывать свои проекты. В данном случае недостаточно просто представить их, но, увидев интерес, действовать таким образом, чтобы они были воплощены с максимально полным учетом интересов потребителя и по приемлемой цене.

Зачастую индийские партнеры имеют производственные площадки, которые они готовы предоставить. У них есть понимание того, как провести сертификацию товара и знание потребностей рынка в целом. От российских партнеров они ожидают какого-то начального финансирования, потому что для вывода товара на рынок требуется хотя бы просто обучить тех, кто будет его продавать или производить.

— Ощущаете ли вы заинтересованность со стороны Индии в расширении присутствия нашей страны на ее рынке? Обсуждается ли возможность создания льготных условий для российских компаний?

— Это не вызывает никакого сомнения. В Индии хорошо знают, что в России много передовых технологий, которые могли бы найти применение в Индии. Например, в авиастроении, судостроении, металлургии, химической промышленности или же в области создания "умных городов".

При этом индийская сторона предпочитает, чтобы конкретные льготы и преференции обсуждались в индивидуальном порядке. Большую роль в этом играет упомянутое мною госагентство "Инвест Индия". К тому же для этих целей в рамках российско-индийской межправкомиссии создана специальная рабочая группа по приоритетным инвестиционным проектам.

— Могли бы вы назвать конкретные коммерческие проекты, которые планируется запустить в текущем году?

— Когда проекты запускаются, иногда, может быть, преждевременно о них рассказывать из соображений конкуренции. У нас есть перечень приоритетных проектов, которые уже попали в поле зрения специализированной рабочей группы. Это и проекты в области нефтехимии, в области создания производства беспилотных летательных аппаратов, осветительной аппаратуры. Есть также проект, связанный с продвижением нашего перспективного самолета МС-21. Индия проявляет определенный интерес к этому самолету. Нам необходимо работать для того, чтобы перевести этот интерес в практическую плоскость.

Индийская сторона включила в перечень приоритетных проектов создание фармацевтических производств на территории России. У индийских госкомпаний также есть интерес к совместной разработке с РФ нефтегазовых месторождений в Арктике, в том числе Ванкорского кластера. Индийская сторона поддерживает диалог по этому вопросу и с Роснефтью и с Газпромнефтью.

Считаю, что большие перспективы имеются у сотрудничества в области гражданского судостроения. В этой связи мы будем содействовать реализации подписанного в начале февраля этого года между Объединенной судостроительной корпорацией и крупнейшей индийской судостроительной компанией Cochin Shipyard Ltd меморандума о совместном проектировании и строительстве современных судов для внутренних водных путей и каботажных перевозок. В частности, речь идет о создании высокоскоростных судов класса "река-море", сухогрузов, круизных и пассажирских судов, танкеров и судов на воздушной подушке.

— На днях в Нью-Дели прошли технические консультации между представителями Индии и ЕАЭС по вопросу создания зоны свободной торговли. Могли бы вы рассказать об итогах этих консультаций? Какой будет структура дальнейших переговоров по данному вопросу?

— Будет правильно сказать, что технические консультации были посвящены обсуждению регламента работы в преддверии начала переговоров по будущему соглашению. Пока я могу только подтвердить, что 30-31 января этого года в Индийском институте внешней торговли в городе Нью-Дели проходили технические консультации. Думаю, они были полезны для сторон, а сами переговоры начнутся в этом году.

— Как развивается на сегодняшний день сотрудничество наших стран в сфере атомной энергетики? Когда Россия ожидает решение по выделению площадки для строительства второй АЭС в Индии? Как бурное развитие нетрадиционной энергетики может повлиять на планы правительства Индии?

— Разговоры про вторую площадку ведутся давно. Есть даже заявление о том, что она уже определена индийской стороной. Однако до сих пор официально площадка не названа.

С точки зрения экономической эффективности серийность строительства блоков по российскому дизайну имеет первостепенное значение. У нас есть договоренность, что при содействии России будет построено значительное число блоков. Поэтому большое значение имеет понимание того, что России будет выделена как минимум еще одна площадка.

Для Индии, которая динамично развивается и планирует стать международным промышленным хабом, вопрос доступности электроэнергии является ключевым. В стране, разумеется, развивается и ветровая энергетика, и солнечная. Однако у каждого из таких нетрадиционных видов энергии есть свои ограничения. По состоянию на конец декабря 2017 года в Индии установленные мощности, например, солнечной энергетики составили более 14,8 ГВт, что в два раза превышает установленные мощности атомной энергетики (6,8 ГВт). При этом в 2016/17 финансовом году солнечная энергетика произвела 12086 ГВт-ч, а атомная — 37916 ГВт-ч (в три раза больше).

Да, темпы роста ввода мощностей солнечной энергетики впечатляющие. Можно говорить о солнечной революции в Индии. При этом скептики часто говорят, что значительная часть установленных мощностей по разным причинам не используется. Как бы то ни было, солнечная энергетика может оказаться эффективным решением проблемы сельской электрификации, но сможет ли она удовлетворить растущие потребности городов и промышленных центров — большой вопрос. Атомная энергетика видится наилучшим вариантом решения этих проблем.

К тому же продолжающиеся значительные собственные разработки, сотрудничество в атомной энергетике с Россией, США и Францией указывают на то, что правительство Индии будет уделять значительное внимание атомной отрасли и в будущем.

— Посол РФ в Индии Николай Кудашев ранее анонсировал визит в эту страну министра экономического развития России Максима Орешкина. Могли бы вы рассказать о повестке предстоящего визита?

— Действительно, сейчас мы ведем подготовку к визиту министра, который в каком-то смысле должен стать историческим. Этот визит готовится очень основательно. В частности, разрабатывается стратегия действий по развитию российско-индийских экономических отношений. Сейчас этим занимается Всероссийская академия внешней торговли (ВАВТ) при участии в том числе торгпредства. Я думаю, что по итогам этого визита и общения с индийскими коллегами будет конкретизирована эта стратегия, поскольку, разумеется, она не должна быть односторонней.

Еще одним новым важным направлением деятельности станет запуск в ближайшее время в рамках рабочей группы по торгово-экономическому сотрудничеству межправкомиссии механизма по устранению барьеров в торгово-экономической сфере. Российская сторона подготовила и передала в конце 2017 года индийской стороне перечень таких барьеров, сформированный Минэкономразвития России на основе данных российских компаний. От индийской стороны мы уже получили проект регламента работы и ожидаем перечень барьеров, с которыми сталкиваются индийские компании при выходе или работе на российском рынке. Российская сторона готова провести первое заседание до визита министра в Индию.

— Когда состоится визит российского министра?

— Он пройдет 19-20 марта. Двадцатого марта будет основной день неформальной мини-министерской конференции ВТО. Первый же день будет посвящен двусторонним отношениям.