Пуск реактора атомного ПЭБ "Академик Ломоносов" намечен на осень 2018 года

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Пуск реактора российского плавучего атомного энергоблока "Академик Ломоносов" намечен на осень 2018 года, сообщила пресс-служба концерна "Росэнергоатом".

Как отмечается в сообщении, плавучий энергоблок (ПЭБ) весной 2018 года отбуксируют с Балтийского завода (Санкт-Петербург) в Мурманск на площадку ФГУП "Атомфлот", "где осенью 2018 года состоится загрузка ядерного топлива в реактор и физический пуск ПЭБ".

Плавучий энергоблок войдет в состав плавучей атомной теплоэлектростанции, которая предназначена для эксплуатации в районах Крайнего Севера и Дальнего Востока, в частности, для обеспечения надежного энергоснабжения Чукотки. Энергоблок строится на Балтийском заводе. Заказчик строительства — концерн "Росэнергоатом" планирует ввести его в эксплуатацию в порту Певек на Чукотке в декабре 2019 года.

В основу проекта положены проверенные в течение нескольких десятилетий технологии ледокольных ядерных реакторов. На энергоблоке установлены две реакторные установки КЛТ-40С мощностью по 35 МВт. Проект ПАТЭС разработан в соответствии с требованиями МАГАТЭ по безопасности, и с большим запасом прочности, который, по мнению специалистов, делает реакторы плавучего энергоблока неуязвимыми для цунами и других природных катаклизмов.