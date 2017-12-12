Контракт по топливу для египетской АЭС стал крупнейшим в истории Росатома

Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев и министр электричества и возобновляемой энергии Египта Мухаммед Шакер на церемонии подписания документов в Каире. 11 декабря 2017

Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев и министр электричества и возобновляемой энергии Египта Мухаммед Шакер на церемонии подписания документов в Каире. 11 декабря 2017

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Контракт на поставки для будущей египетской АЭС "эд-Дабаа" ядерного топлива стал крупнейшим экспортным топливным контрактом в истории отечественной атомной отрасли, Россия обеспечит эту атомную станцию самым современным и эффективным топливом, сообщил старший вице-президент топливной компании госкорпорации "Росатом" ТВЭЛ Олег Григорьев.

В понедельник в Каире генеральный директор Росатома Алексей Лихачев и министр электроэнергетики и возобновляемых источников энергии Египта Мохаммед Шакер подписали акты о вступлении в силу коммерческих контрактов на сооружение АЭС "эд-Дабаа". Подписание состоялось в присутствии президента России Владимира Путина и египетского лидера Абделя Фаттаха ас-Сиси.

В соответствии с подписанными контрактами, Росатом построит в области Матрух, на берегу Средиземного моря четыре энергоблока АЭС "эд-Дабаа" и будет поставлять российское ядерное топливо на протяжении всего жизненного цикла этой станции. Сумма топливного контракта официально не раскрывалась.

"Работа над топливным контрактом продолжалась около двух лет. В итоге получился очень сбалансированный и взаимовыгодный документ, который в полной мере отвечает интересам российской и египетской сторон. Мы будем поставлять исключительно современное, безопасное и высокоэффективное ядерное топливо, которое будет постоянно совершенствоваться", — сказал Григорьев, слова которого цитируются в сообщении ТВЭЛ.

"Удовлетворены тем, что по итогам кропотливой и конструктивной работы нам удалось подписать крупнейший экспортный топливный контракт за всю историю советской и российской атомной промышленности", — добавил Григорьев.

Энергоблоки АЭС "эд-Дабаа" с реакторами ВВЭР-1200 будут построены по типовому российскому проекту "АЭС-2006" — это блоки нового поколения "3+" с повышенной безопасностью и улучшенными технико-экономическими показателями. В рамках этого проекта специалистами ТВЭЛ была разработана специальная модель тепловыделяющих сборок — ТВС-2006.

Топливо этой конструкции с 2016 года находится в промышленной эксплуатации на шестом энергоблоке Нововоронежской АЭС-2. Ранее в декабре нынешнего года началась загрузка топливных сборок ТВС-2006 в реактор энергоблока №1 Ленинградской АЭС-2, начав тем самым этап так называемого физического пуска этого энергоблока, являющегося референтным (эталонным) для АЭС "эд-Дабаа".

Планируется, что первый блок АЭС "эд-Дабаа" будет введен в эксплуатацию в 2026 году.