Контракт по топливу для египетской АЭС стал крупнейшим в истории Росатома

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Контракт на поставки для будущей египетской АЭС "эд-Дабаа" ядерного топлива стал крупнейшим экспортным топливным контрактом в истории отечественной атомной отрасли, Россия обеспечит эту атомную станцию самым современным и эффективным топливом, сообщил старший вице-президент топливной компании госкорпорации "Росатом" ТВЭЛ Олег Григорьев.
В понедельник в Каире генеральный директор Росатома Алексей Лихачев и министр электроэнергетики и возобновляемых источников энергии Египта Мохаммед Шакер подписали акты о вступлении в силу коммерческих контрактов на сооружение АЭС "эд-Дабаа". Подписание состоялось в присутствии президента России Владимира Путина и египетского лидера Абделя Фаттаха ас-Сиси.
В соответствии с подписанными контрактами, Росатом построит в области Матрух, на берегу Средиземного моря четыре энергоблока АЭС "эд-Дабаа" и будет поставлять российское ядерное топливо на протяжении всего жизненного цикла этой станции. Сумма топливного контракта официально не раскрывалась.
"Работа над топливным контрактом продолжалась около двух лет. В итоге получился очень сбалансированный и взаимовыгодный документ, который в полной мере отвечает интересам российской и египетской сторон. Мы будем поставлять исключительно современное, безопасное и высокоэффективное ядерное топливо, которое будет постоянно совершенствоваться", — сказал Григорьев, слова которого цитируются в сообщении ТВЭЛ.
Энергоблоки АЭС "эд-Дабаа" с реакторами ВВЭР-1200 будут построены по типовому российскому проекту "АЭС-2006" — это блоки нового поколения "3+" с повышенной безопасностью и улучшенными технико-экономическими показателями. В рамках этого проекта специалистами ТВЭЛ была разработана специальная модель тепловыделяющих сборок — ТВС-2006.
Планируется, что первый блок АЭС "эд-Дабаа" будет введен в эксплуатацию в 2026 году.