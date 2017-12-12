МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. "Роскосмос" должен начать зарабатывать деньги и по примеру "Росатома" стать крупнейшей глобальной конкурентоспособной компанией, считает помощник президента РФ Андрей Белоусов.

"Сегодня "Роскосмос" работает практически без прибыли. Это уже наводит на некоторые размышления. Двести с лишним — 220 тысяч людей — занятых… Вы представляете себе количество людей, которые там заняты? Причем это далеко не самые глупые люди, из 90 организаций примерно две трети — это НИИ. И вот эта огромная масса людей не может заработать деньги. Это нормально?" — сказал Белоусов, выступая во вторник на конференции "Космос как бизнес".

"Почему? Потому что с советских времен "Роскосмос" живет в такой, я бы сказал, бюджетно-технологической парадигме: это значит, забрать бюджетные деньги и освоить их – освоить в хорошем смысле — на решение определенных технологических задач", — пояснил помощник президента.

Он напомнил, что за последние годы "Роскосмос" вполне успешно реализовал ряд технологических задач, в том числе — создание группировки ГЛОНАСС, "Восточный", линейка "Ангары", работа с МКС. "Но это все железо… А где деньги, Зин?" — отметил Белоусов.

Он привел в пример историю развития "Росатома" в последнее десятилетие. "Росатом" 10 лет назад был точно такой же организацией. (Экс-глава "Росатома" Сергей) Кириенко когда пришел, была огромная ФЦП, на которую "Росатом" жил и строил блоки… Кириенко что сказал? Давайте эту программу закройте и дайте мне деньги в капитал, я сам буду зарабатывать другими способами деньги и доход", — сказал помощник президента.

Успешная реформа "Росатома"

"Я все жду, когда "Роскосмос" придет и скажет: давайте Федеральную космическую программу закроем наконец, дайте мне деньги в капитал, я буду зарабатывать", — подчеркнул Белоусов. По его мнению, должна произойти "революция в головах" и прийти понимание, что "Роскосмос" должен начать зарабатывать деньги. "Роскосмос" должен себя позиционировать как крупнейшая глобальная конкурентоспособная компания, какой стал "Росатом", — уверен Белоусов.

В 2007 году на базе федерального агентства по атомной энергии "Росатом" была создана одноименная госкорпорация. Целью структурных преобразований в атомной отрасли было обеспечить рост ее конкурентоспособности в рыночных условиях.

По мнению специалистов, этот шаг полностью оправдал себя. Как отмечают эксперты, за 10 лет российская атомная отрасль, преодолев период стагнации 1990-х-середины 2000-х годов, перешла к активному развитию. "Росатом" стал мировым ядерным гигантом, надежно обеспечивающим обороноспособность страны, эффективно способствующим усилению российского влияния в мире, развитию отечественной экономики и технологической независимости России.

Как следует из сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности госпрограмм по итогам 2016 года, опубликованного в августе нынешнего года правительством РФ, "Росатом" стал лидером среди российских госкорпораций по эффективности выполнения государственных программ.

"Росатом" разделил первое место по оценке эффективности деятельности ответственного исполнителя госпрограмм (госкорпорация отвечает за выполнение государственной программы по развитию атомного энергопромышленного комплекса).

Также "Росатом" получил наивысшую оценку достижения плановых показателей среди всех госпрограмм. Кроме того, "Росатом" вошел в число ответственных исполнителей госпрограмм, степень реализации которых в 2016 году признана правительством выше среднего уровня. Наконец, "Росатом" оказался в тройке лучших ответственных исполнителей госпрограмм по качеству кассового исполнения расходов федерального бюджета.

В то же время, степень эффективности реализации "Роскосмосом" госпрограммы "Космическая деятельность России на 2013-2020 годы" была признана низкой. Кабинет министров оценил как "ниже среднего" уровень достижения плановых значений по этой программе. Кроме того, "Роскосмосу" была дана низкая оценка по части кассового исполнения расходов федерального бюджета на эту госпрограмму.