На Ростовской АЭС полностью загрузили ядерное топливо в реактор блока №4

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Ядерное топливо полностью загружено в реактор ВВЭР-1000 нового энергоблока №4 Ростовской АЭС, который позволит устойчиво обеспечивать энергоснабжение всего юга России, сообщило во вторник управление информации и общественных связей атомной станции.

"В ночь с 11 на 12 декабря 2017 г. в 23:47 мск в активную зону реактора была загружена последняя из 163-х тепловыделяющих сборок (ТВС)", — говорится в сообщении.

"Загрузка ТВС является подготовительным этапом перед следующей операцией физического пуска – выводом реакторной установки на минимально-контролируемый уровень мощности (МКУ). Затем еще предстоит поэтапный набор мощности, сопровождающийся большим количеством испытаний и измерений", — пояснил заместитель главного инженера по безопасности и надежности Ростовской АЭС Виталий Макеев, слова которого цитируются в сообщении.

После завершения этапа физпуска блока №4 начнется решающая стадия пусковых операций – энергетический пуск и начало подачи электроэнергии потребителям, которые запланированы на 2018 год.

"Пуск энергоблока №4 Ростовской АЭС позволит устойчиво обеспечивать энергоснабжение всего южного региона России. При этом сама Ростовская область войдёт в десятку российских регионов-лидеров по объёму генерации", — отмечается в сообщении.

Сейчас станция обеспечивает 46% производства электроэнергии в регионе. Электроэнергия от энергоблоков РоАЭС поступает в Волгоградскую область, Краснодарский и Ставропольский края и в город Волгодонск, являясь основой энергобезопасности всей энергосистемы юга страны.

Ростовская АЭС является филиалом концерна "Росэнергоатом". Станция расположена на берегу Цимлянского водохранилища в 13,5 км от Волгодонска. На АЭС эксплуатируются реакторы типа ВВЭР-1000 с установленной мощностью 1000 МВт. Энергоблок № 1 введен в промышленную эксплуатацию в 2001 году, энергоблок №2 – в 2010 году, энергоблок №3 принят в промышленную эксплуатацию 17 сентября 2015 года.