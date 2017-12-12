Для Армянской АЭС доставили первый турбогенератор из России

ЕРЕВАН, 12 дек – РИА Новости. Первый турбогенератор для Армянской АЭС доставлен из Российской Федерации, сообщили во вторник в компании "Русатом Сервис".

"Десятого декабря АО "Русатом Сервис" завершило доставку первого из двух турбогенераторов для Армянской АЭС. Транспортировка оборудования от завода-изготовителя в Санкт-Петербурге происходила в два этапа – по морю до порта Поти (Грузия) и оттуда — наземным транспортом до площадки Армянской АЭС", — говорится на сайте компании.

В сообщении отмечается, что новый агрегат будет установлен на место прежнего, который был изготовлен в конце 70-х годах прошлого века. Вместе с турбогенератором будут заменены вспомогательные системы – это является одной из особенностей работы над проектом.

"Турбогенератор изготовлен российским предприятием ПАО "Силовые машины" – энергомашиностроительной компании, входящей в десятку мировых лидеров отрасли по объему установленного оборудования. По контракту, подписанному в декабре 2016 года, ПАО "Силовые машины" должно изготовить и поставить для модернизируемого второго энергоблока Армянской АЭС два комплектных турбогенератора номинальной мощностью 236 МВт с системами возбуждения и технологического контроля. При этом в объем работ входят также монтаж и наладка оборудования", — отметили в компании, добавив, что второй турбогенератор будет поставлен на ААЭС в декабре 2018.

Долгосрочная программа правительства Армении предусматривает продление сроков эксплуатации действующего блока АЭС до 2027 года, а в дальнейшем, поэтапный ввод в эксплуатацию новых ядерных блоков. Финансирование продления срока эксплуатации АЭС будет осуществляться за счет российского государственного экспортного кредита на сумму в 270 миллионов долларов и гранта в размере 30 миллионов долларов. В настоящее время совместно с госкорпорацией "Росатом" продолжаются работы по реализации программы продления срока эксплуатации второго энергоблока АЭС.

Армянская АЭС, единственная в регионе, расположена возле города Мецамор (примерно в 30 километрах к югу от Еревана). Первый энергоблок Армянской АЭС был введен в эксплуатацию в декабре 1976 года, второй — в январе 1980 года. АЭС была остановлена в марте 1989 года после Спитакского землетрясения в декабре 1988 года, унесшего жизни 25 тысяч человек.

В июне 2015 года между АО "Русатом Сервис" и ЗАО "ААЭК" был подписан контракт на выполнение работ, поставок и услуг для продления срока эксплуатации второго энергоблока Армянской АЭС. АО "Русатом Сервис" входит в электроэнергетический дивизион Госкорпорации "Росатом". Компания предоставляет зарубежным АЭС с ВВЭР полный спектр услуг и поставок, необходимых для обеспечения эксплуатации и ремонта. Компания присутствует практически во всех странах с действующими АЭС с ВВЭР за пределами России.