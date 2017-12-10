В Турции прошла церемония начала строительства объектов АЭС "Аккую"

Долина Аккую в Турции, где должна быть построена АЭС. Архивное фото

Долина Аккую в Турции, где должна быть построена АЭС. Архивное фото

АНКАРА, 10 дек – РИА Новости, Алена Палажченко. Церемония начала сооружения первоочередных объектов первой в Турции АЭС "Аккую" с российским участием прошла в провинции Мерсин на юге Турции, сообщил РИА Новости представитель проектной компании "Аккую Нуклеар" в воскресенье.

"На площадке будущего строительства прошла церемония начала сооружения первоочередных объектов, которые будут необходимы для подготовки собственно возведения атомных энергоблоков в рамках ограниченного разрешения", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в церемонии приняли участие генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев и заместитель министра энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Дёнмез.

Проект АЭС "Аккую" включает в себя четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200 поколения "3+", соответствующими самым высоким, так называемым "постфукусимским" стандартам безопасности. Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1200 МВт.

Стоимость проекта составляет порядка 20 миллиардов долларов. Турецкая сторона рассчитывает на пуск первого блока АЭС в 2023 году.