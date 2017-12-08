РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Ядерные технологии
Ядерные технологии

Спецкомиссия оправдала предприятие Росатома по "делу о рутении"

16:4008.12.2017
(обновлено: 16:41 08.12.2017)
01861
© Fotolia / bluedesignПредупреждение о радиационной угрозе. Архивное фотоПредупреждение о радиационной угрозе. Архивное фото
© Fotolia / bluedesign

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Предприятие госкорпорации "Росатом" "Производственное объединение "Маяк", работающее на Южном Урале, непричастно к повышению уровня радиоактивного изотопа рутения-106, наблюдавшемуся ранее в воздухе над Россией и рядом европейских стран; на предприятии не происходило ничего, что стало бы причиной этой ситуации — к такому выводу пришла межведомственная комиссия, специально занимавшаяся проверкой обстановки на "Маяке".

Предупреждение о радиационной опасности. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Комиссия назвала сгоревший спутник основной причиной выброса рутения-106‍
Выводы комиссии были обнародованы в пятницу на пресс-конференции в Москве.

Осенью нынешнего года европейские службы экологического мониторинга обнаружили в воздухе следы радиоактивного изотопа рутения-106. Затем аналогичные результаты были получены и на территории России. Специалисты подчеркнули, что фиксировавшиеся в конце сентября — начале октября уровни рутения-106 в атмосфере были на несколько порядков (до 10 тысяч раз) ниже разрешенных объемов, то есть совершенно безопасными для людей и окружающей среды.

Рутений-106 (его период полураспада – 373,6 суток) не существует в природе, его получают для использования в медицине, а также для радиоизотопных источников энергии (автономные энергоисточники для морских навигационных маяков или для малых искусственных спутников Земли). Таким образом, его появление в атмосфере можно объяснить только техногенной природой, поясняли эксперты.

В Росатоме заявляли, что все объекты атомной отрасли России, к которым относится и "Маяк", работали и работают в штатном режиме. Никаких радиационных инцидентов на объектах отрасли не зафиксировано. Радиационный фон вокруг всех объектов атомной отрасли РФ контролировался постоянно, он находится в пределах естественных многолетних значений и соответствует природному радиационному фону. Отсутствие связи между появлением рутения-106 и деятельностью российских предприятий атомной отрасли было подтверждено всеми необходимыми внешними и внутренними проверками.

Предупреждающий знак о радиоактивности. Архивное фото
© РИА Новости / Иван Руднев
Перейти в фотобанк
Власти закончили проверку комбината "Маяк" из-за ситуации с рутением-106
ПО "Маяк" (город Озерск, Челябинская область) — первый промышленный объект отечественной атомной отрасли. "Маяк" был создан для наработки оружейного плутония, необходимого для создания советского атомного оружия. Приоритетные направления работы "Маяка" в настоящее время — переработка отработавшего ядерного топлива атомных реакторов, производство изотопов и средств радиационного контроля, выполнение государственного оборонного заказа.

Что показала проверка

Комиссия проанализировала базы данных систем радиационного мониторинга "Маяка", были взяты и исследованы пробы грунта, выполнены контрольные измерения мощности гамма-излучения и плотности потоков бета-частиц на местности в ближайших окрестностях предприятия – населенных пунктах Аргаяш, Метлино, Новогорный, Худайбердинск, где Росгидромет в период с 25 сентября по 1 октября фиксировал повышенное содержание рутения-106. Отбор и изучение проб шли параллельно, с участием членов комиссии, в лабораториях "Маяка" и межрегионального управления №71 ФМБА России в Озерске.

Знак радиоактивности. Архивное фото
© Fotolia / bluedesign
Европейские эксперты развенчали слухи о "российском выбросе" рутения-106
"Измерения контрольных проб не выявили наличия в них рутения-106 (уровни загрязнения грунта рутением-106 ниже минимально детектируемых)", — говорится в материалах комиссии. Также отмечается, что мощность дозы гамма-излучения и плотность потока бета-частиц соответствуют естественному фону.

Как отметила комиссия, ранее зафиксированные значения объемной активности (концентрации) рутения-106 в пробах аэрозолей, озвученные Росгидрометом, в отдельных населенных пунктах Южного Урала были в сто – десять тысяч раз ниже его допустимой для населения среднегодовой объемной активности, установленной нормами радиационной безопасности.

"По результатам непрерывного радиационного контроля на предприятиях и АЭС, расположенных вдоль направления Европа-Южный Урал, концентрации рутения-106 в рассматриваемый период времени не превышали одной тысячной от допустимого для населения норматива", — указывает комиссия.

Раковая клетка в организме человека
© Fotolia / crevis
Биологи из России выяснили, почему малые дозы радиации редко вызывают рак
Эти значения не превышают и практически совпадают со значениями, зафиксированными одновременно в тот период в Европе, отмечается в материалах комиссии. По данным МАГАТЭ от 13 октября, концентрации рутения-106, зарегистрированные в воздухе стран Европы, находились в диапазоне от десятков микробеккерелей на кубический метр до десятков миллибеккерелей на кубометр, причем наибольшее значение – 145 миллибеккерелей на кубометр – было отмечено 30 сентября в столице Румынии Бухаресте. "Это на порядок выше, чем в соседних странах и в Российской Федерации", — отмечает комиссия.

"Вызывает беспокойство отсутствие информации, раскрывающей причины аномально высоких значений активности рутения-106 в Румынии, на территории которой находятся ядерные центры, в том числе национальный научно-исследовательский институт физики и ядерной инженерии "Хория Хулубей", — говорится в материалах.

Анализ полученных данных

Испытания ядерного оружия на атолле Муророа. 1971
© AFP 2017
Переждать ядерный удар: зачем в коттеджных поселках строят VIP-бункеры
Члены комиссии согласились с позицией МАГАТЭ, что выброс рутения-106 не мог произойти на АЭС, потому что на атомных станциях этот изотоп как продукт деления ядер атомов урана присутствует только в смеси с другими изотопами – например, рутением-103, цезием-137, стронцием-90 и множеством другими, и что этот "букет" обязательно был бы обнаружен.

Кроме того, "чистый" рутений-106 и препараты, его содержащие, производятся не из отработавшего ядерного топлива (ОЯТ), а нарабатываются на ускорителях заряженных частиц – циклотронах, что значительно проще и дешевле, или путем облучения специальных мишеней в ядерных реакторах.

Комиссия отдельно подчеркнула, что на "Маяке" "чистый" рутений-106 не производится. К тому же, как ранее сообщало само предприятие, в нынешнем году на "Маяке" источники на основе рутения-106 вообще не выпускались.

Но "медицинская" версия комиссией тоже отвергается. "Медицинские учреждения также не могут рассматриваться в качестве источника выбросов из-за очень малой суммарной активности применяемых препаратов", — указывает комиссия.

Проще говоря, рутения-106 из всех содержащих его медицинских источников в России попросту не хватило бы, чтобы "обеспечить" зафиксированные в воздухе разных стран концентрации этого изотопа.

Переселенцам из деревни в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС разрешили посетить свои дома
© РИА Новости / Андрей Александров
Перейти в фотобанк
Эксперт: Россия "виновата" в повышении радиации в Европе? Забавная история
Но, может быть, источник выброса находился не на "Маяке", а где-то в другой точке России? Комиссия отвергает и эту версию, которая основывалась на результатах расчетного моделирования, выполненного в октябре французским Институтом радиологической защиты и ядерной безопасности (IRSN) и германским Федеральным ведомством по радиационной защите (BfS). Эти два ведомства попытались найти потенциальные районы, где мог произойти выброс.

"В публикациях указывалось, что предполагаемый источник мог находиться на территории Российской Федерации между Волгой и Уралом. В пресс-релизе IRSN от 9 ноября сообщалось, что, по расчетам специалистов этого института, активность рутения-106 в выбросе источника должна была составлять от 100 до 300 терабеккерелей (от 2,7 тысяч до 8,1 тысяч кюри)", — напоминает комиссия. Активность вещества принимается равной одному кюри, если в нем каждую секунду происходит около 37 миллиардов радиоактивных распадов.

Члены комиссии согласились лишь с выводом о суммарной активности предполагаемого источника – но без привязки к месту его расположения.

Выводы комиссии

По итогам работы комиссия сделала ряд выводов.

Кабаны на территории зоны отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС
© Фото : Валерий Юрко
Или радиоактивные кабаны, или Россия: третьего не дано
Прежде всего, если бы "аварийные выбросы" такой активности произошли на "Маяке", то выпадения рутения-106 в Озерске и других близлежащих населенных пунктах были бы существенно выше, чем в Европе, отмечает комиссия. И, конечно, эти выпадения были бы зарегистрированы комиссией в результате изучения отобранных проб. Более того, выпадения на почве можно было бы зафиксировать и сегодня, что обязательно сделали бы надзорные органы. Но ничего подобного нет.

Далее, если бы выбросы такого количества рутения-106 произошли бы на "Маяке", то показания автоматизированных систем контроля технологических процессов и радиационных параметров были бы в десятки и сотни тысяч раз выше, а мощность дозы гамма-излучения возросла бы в помещениях установок на несколько порядков, особенно в тех местах, где проходят вентиляционные трубы, отмечает комиссия. При этом обязательно сработала бы сигнализация и информация об этих фактах была бы доступна большому числу людей, работающих на "Маяке".

"Скрыть такую ситуацию просто невозможно", — подчеркивает комиссия.

Кроме того, невозможно и фальсифицировать результаты измерений в районах рядом с "Маяком", отметил на пресс-конференции главный специалист отдела радиационной, промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды службы генерального инспектора Росатома Вячеслав Усольцев.

По его словам, если брать промежуток с 25 сентября по 1 октября, то только по одной точке на местности, где проводились измерения, "нужно тридцать тысяч показаний изменить, эта фальсификация сразу была бы выявлена".

"Но ведь было несколько десятков точек, которые пришлось бы изменить. Это просто нереально было сделать", — добавил Усольцев.

Знак радиации в Припяти
© Фото : Из личного архива Виктории и Станислава Полесских
"Зона не отпускает": зачем сталкеры едут в Чернобыль
Члены комиссии отмечают, что при аварии в организме персонала "Маяка" обязательно обнаружился бы рутений-106. "В организме 250 сотрудников ПО "Маяк", в том числе радиохимического завода, прошедших контроль на спектрометре излучения человека в октябре-ноябре 2017 года, не обнаружено никаких следов рутения-106", — сообщает комиссия. Обследование проводилось специалистами Южно-Уральского института биофизики ФМБА России.

По результатам мониторинга, представленным Росгидрометом, объемная активность рутения-106 (десятки миллибеккерелей на кубометр) на Южном Урале практически совпадает со значениями, измеренными в Европе.

"При этом особенностью сложившейся ситуации является отсутствие участков с повышенным радиационным фоном между Южным Уралом и Восточной Европой, которые неизбежно образовались бы в районе расположения наземного или приземного источника выброса", — отметила комиссия.

Учитывая, что эти территории находятся на удалении более двух с половиной тысяч километров, сложившаяся картина может указывать на наличие другого источника выбросов — внешнего по отношению к упомянутым территориям, считают в комиссии.

"Таким источником могло быть, в том числе, сгорание в атмосфере искусственного спутника (или его фрагмента), на борту которого находился источник рутения-106 с высокой суммарной активностью", — говорится в материалах комиссии.

Дрова для атомных печей
© РИА Новости, Инфографика
Дрова для атомных печей
Комментировать
Ядерные технологии
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена