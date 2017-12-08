Спецкомиссия оправдала предприятие Росатома по "делу о рутении"

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Предприятие госкорпорации "Росатом" "Производственное объединение "Маяк", работающее на Южном Урале, непричастно к повышению уровня радиоактивного изотопа рутения-106, наблюдавшемуся ранее в воздухе над Россией и рядом европейских стран; на предприятии не происходило ничего, что стало бы причиной этой ситуации — к такому выводу пришла межведомственная комиссия, специально занимавшаяся проверкой обстановки на "Маяке".

Выводы комиссии были обнародованы в пятницу на пресс-конференции в Москве.

Осенью нынешнего года европейские службы экологического мониторинга обнаружили в воздухе следы радиоактивного изотопа рутения-106. Затем аналогичные результаты были получены и на территории России. Специалисты подчеркнули, что фиксировавшиеся в конце сентября — начале октября уровни рутения-106 в атмосфере были на несколько порядков (до 10 тысяч раз) ниже разрешенных объемов, то есть совершенно безопасными для людей и окружающей среды.

Рутений-106 (его период полураспада – 373,6 суток) не существует в природе, его получают для использования в медицине, а также для радиоизотопных источников энергии (автономные энергоисточники для морских навигационных маяков или для малых искусственных спутников Земли). Таким образом, его появление в атмосфере можно объяснить только техногенной природой, поясняли эксперты.

В Росатоме заявляли, что все объекты атомной отрасли России, к которым относится и "Маяк", работали и работают в штатном режиме. Никаких радиационных инцидентов на объектах отрасли не зафиксировано. Радиационный фон вокруг всех объектов атомной отрасли РФ контролировался постоянно, он находится в пределах естественных многолетних значений и соответствует природному радиационному фону. Отсутствие связи между появлением рутения-106 и деятельностью российских предприятий атомной отрасли было подтверждено всеми необходимыми внешними и внутренними проверками.

Что показала проверка

ПО "Маяк" (город Озерск, Челябинская область) — первый промышленный объект отечественной атомной отрасли. "Маяк" был создан для наработки оружейного плутония, необходимого для создания советского атомного оружия. Приоритетные направления работы "Маяка" в настоящее время — переработка отработавшего ядерного топлива атомных реакторов, производство изотопов и средств радиационного контроля, выполнение государственного оборонного заказа.

Комиссия проанализировала базы данных систем радиационного мониторинга "Маяка", были взяты и исследованы пробы грунта, выполнены контрольные измерения мощности гамма-излучения и плотности потоков бета-частиц на местности в ближайших окрестностях предприятия – населенных пунктах Аргаяш, Метлино, Новогорный, Худайбердинск, где Росгидромет в период с 25 сентября по 1 октября фиксировал повышенное содержание рутения-106. Отбор и изучение проб шли параллельно, с участием членов комиссии, в лабораториях "Маяка" и межрегионального управления №71 ФМБА России в Озерске.

"Измерения контрольных проб не выявили наличия в них рутения-106 (уровни загрязнения грунта рутением-106 ниже минимально детектируемых)", — говорится в материалах комиссии. Также отмечается, что мощность дозы гамма-излучения и плотность потока бета-частиц соответствуют естественному фону.

Как отметила комиссия, ранее зафиксированные значения объемной активности (концентрации) рутения-106 в пробах аэрозолей, озвученные Росгидрометом, в отдельных населенных пунктах Южного Урала были в сто – десять тысяч раз ниже его допустимой для населения среднегодовой объемной активности, установленной нормами радиационной безопасности.

"По результатам непрерывного радиационного контроля на предприятиях и АЭС, расположенных вдоль направления Европа-Южный Урал, концентрации рутения-106 в рассматриваемый период времени не превышали одной тысячной от допустимого для населения норматива", — указывает комиссия.

Эти значения не превышают и практически совпадают со значениями, зафиксированными одновременно в тот период в Европе, отмечается в материалах комиссии. По данным МАГАТЭ от 13 октября, концентрации рутения-106, зарегистрированные в воздухе стран Европы, находились в диапазоне от десятков микробеккерелей на кубический метр до десятков миллибеккерелей на кубометр, причем наибольшее значение – 145 миллибеккерелей на кубометр – было отмечено 30 сентября в столице Румынии Бухаресте. "Это на порядок выше, чем в соседних странах и в Российской Федерации", — отмечает комиссия.

"Вызывает беспокойство отсутствие информации, раскрывающей причины аномально высоких значений активности рутения-106 в Румынии, на территории которой находятся ядерные центры, в том числе национальный научно-исследовательский институт физики и ядерной инженерии "Хория Хулубей", — говорится в материалах.

Анализ полученных данных

Члены комиссии согласились с позицией МАГАТЭ, что выброс рутения-106 не мог произойти на АЭС, потому что на атомных станциях этот изотоп как продукт деления ядер атомов урана присутствует только в смеси с другими изотопами – например, рутением-103, цезием-137, стронцием-90 и множеством другими, и что этот "букет" обязательно был бы обнаружен.

Кроме того, "чистый" рутений-106 и препараты, его содержащие, производятся не из отработавшего ядерного топлива (ОЯТ), а нарабатываются на ускорителях заряженных частиц – циклотронах, что значительно проще и дешевле, или путем облучения специальных мишеней в ядерных реакторах.

Комиссия отдельно подчеркнула, что на "Маяке" "чистый" рутений-106 не производится. К тому же, как ранее сообщало само предприятие, в нынешнем году на "Маяке" источники на основе рутения-106 вообще не выпускались.

Но "медицинская" версия комиссией тоже отвергается. "Медицинские учреждения также не могут рассматриваться в качестве источника выбросов из-за очень малой суммарной активности применяемых препаратов", — указывает комиссия.

Проще говоря, рутения-106 из всех содержащих его медицинских источников в России попросту не хватило бы, чтобы "обеспечить" зафиксированные в воздухе разных стран концентрации этого изотопа.

Но, может быть, источник выброса находился не на "Маяке", а где-то в другой точке России? Комиссия отвергает и эту версию, которая основывалась на результатах расчетного моделирования, выполненного в октябре французским Институтом радиологической защиты и ядерной безопасности (IRSN) и германским Федеральным ведомством по радиационной защите (BfS). Эти два ведомства попытались найти потенциальные районы, где мог произойти выброс.

"В публикациях указывалось, что предполагаемый источник мог находиться на территории Российской Федерации между Волгой и Уралом. В пресс-релизе IRSN от 9 ноября сообщалось, что, по расчетам специалистов этого института, активность рутения-106 в выбросе источника должна была составлять от 100 до 300 терабеккерелей (от 2,7 тысяч до 8,1 тысяч кюри)", — напоминает комиссия. Активность вещества принимается равной одному кюри, если в нем каждую секунду происходит около 37 миллиардов радиоактивных распадов.

Члены комиссии согласились лишь с выводом о суммарной активности предполагаемого источника – но без привязки к месту его расположения.

Выводы комиссии

По итогам работы комиссия сделала ряд выводов.

Прежде всего, если бы "аварийные выбросы" такой активности произошли на "Маяке", то выпадения рутения-106 в Озерске и других близлежащих населенных пунктах были бы существенно выше, чем в Европе, отмечает комиссия. И, конечно, эти выпадения были бы зарегистрированы комиссией в результате изучения отобранных проб. Более того, выпадения на почве можно было бы зафиксировать и сегодня, что обязательно сделали бы надзорные органы. Но ничего подобного нет.

Далее, если бы выбросы такого количества рутения-106 произошли бы на "Маяке", то показания автоматизированных систем контроля технологических процессов и радиационных параметров были бы в десятки и сотни тысяч раз выше, а мощность дозы гамма-излучения возросла бы в помещениях установок на несколько порядков, особенно в тех местах, где проходят вентиляционные трубы, отмечает комиссия. При этом обязательно сработала бы сигнализация и информация об этих фактах была бы доступна большому числу людей, работающих на "Маяке".

"Скрыть такую ситуацию просто невозможно", — подчеркивает комиссия.

Кроме того, невозможно и фальсифицировать результаты измерений в районах рядом с "Маяком", отметил на пресс-конференции главный специалист отдела радиационной, промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды службы генерального инспектора Росатома Вячеслав Усольцев.

По его словам, если брать промежуток с 25 сентября по 1 октября, то только по одной точке на местности, где проводились измерения, "нужно тридцать тысяч показаний изменить, эта фальсификация сразу была бы выявлена".

"Но ведь было несколько десятков точек, которые пришлось бы изменить. Это просто нереально было сделать", — добавил Усольцев.

Члены комиссии отмечают, что при аварии в организме персонала "Маяка" обязательно обнаружился бы рутений-106. "В организме 250 сотрудников ПО "Маяк", в том числе радиохимического завода, прошедших контроль на спектрометре излучения человека в октябре-ноябре 2017 года, не обнаружено никаких следов рутения-106", — сообщает комиссия. Обследование проводилось специалистами Южно-Уральского института биофизики ФМБА России.

По результатам мониторинга, представленным Росгидрометом, объемная активность рутения-106 (десятки миллибеккерелей на кубометр) на Южном Урале практически совпадает со значениями, измеренными в Европе.

"При этом особенностью сложившейся ситуации является отсутствие участков с повышенным радиационным фоном между Южным Уралом и Восточной Европой, которые неизбежно образовались бы в районе расположения наземного или приземного источника выброса", — отметила комиссия.

Учитывая, что эти территории находятся на удалении более двух с половиной тысяч километров, сложившаяся картина может указывать на наличие другого источника выбросов — внешнего по отношению к упомянутым территориям, считают в комиссии.

"Таким источником могло быть, в том числе, сгорание в атмосфере искусственного спутника (или его фрагмента), на борту которого находился источник рутения-106 с высокой суммарной активностью", — говорится в материалах комиссии.