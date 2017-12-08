Рабочая группа выяснит причины повышения уровня рутения-106 в атмосфере

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Межведомственная рабочая группа, которая займется выяснением причин повышения уровней рутения-106 в атмосфере, создана по поручению правительства РФ, сообщил в пятницу на пресс-конференции в Москве представитель госкорпорации "Росатом" Андрей Иванов.
По его словам, в состав группы войдут, в частности, представители Росатома, Росгидромета, Ростехнадзора, ФМБА, Минпромторга.
Ранее европейские службы экологического мониторинга обнаружили в воздухе следы радиоактивного изотопа рутения-106. Затем аналогичные результаты были получены и на территории России. Специалисты подчеркнули, что фиксировавшиеся в конце сентября — начале октября уровни рутения-106 в атмосфере были на несколько порядков (до 10 тысяч раз) ниже разрешенных объемов, то есть совершенно безопасными для людей и окружающей среды.
Рутений-106 не существует в природе, его получают для использования в медицине, а также для радиоизотопных источников энергии (автономные энергоисточники для морских навигационных маяков или для малых искусственных спутников Земли). Таким образом, его появление в атмосфере можно объяснить только техногенной природой, поясняли эксперты.