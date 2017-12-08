Рабочая группа выяснит причины повышения уровня рутения-106 в атмосфере

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Межведомственная рабочая группа, которая займется выяснением причин повышения уровней рутения-106 в атмосфере, создана по поручению правительства РФ, сообщил в пятницу на пресс-конференции в Москве представитель госкорпорации "Росатом" Андрей Иванов.

"По поручению правительства сейчас создана еще одна межведомственная рабочая группа. Она тоже должна будет сделать свои выводы… в целом по ситуации с рутением", — сказал Иванов.

По его словам, в состав группы войдут, в частности, представители Росатома, Росгидромета, Ростехнадзора, ФМБА, Минпромторга.

Ранее европейские службы экологического мониторинга обнаружили в воздухе следы радиоактивного изотопа рутения-106. Затем аналогичные результаты были получены и на территории России. Специалисты подчеркнули, что фиксировавшиеся в конце сентября — начале октября уровни рутения-106 в атмосфере были на несколько порядков (до 10 тысяч раз) ниже разрешенных объемов, то есть совершенно безопасными для людей и окружающей среды.

Рутений-106 не существует в природе, его получают для использования в медицине, а также для радиоизотопных источников энергии (автономные энергоисточники для морских навигационных маяков или для малых искусственных спутников Земли). Таким образом, его появление в атмосфере можно объяснить только техногенной природой, поясняли эксперты.

В Росатоме заявляли, что все объекты атомной отрасли России, к которым относится и "Маяк", работали и работают в штатном режиме. Никаких радиационных инцидентов на объектах отрасли не зафиксировано. Радиационный фон вокруг всех объектов атомной отрасли РФ контролировался постоянно, он находится в пределах естественных многолетних значений и соответствует природному радиационному фону. Отсутствие связи между появлением рутения-106 и деятельностью российских предприятий атомной отрасли было подтверждено всеми необходимыми внешними и внутренними проверками.