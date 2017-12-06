Первую партию ядерного топлива доставили для загрузки на блок №1 ЛАЭС-2

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Первая партия ядерного топлива доставлена для загрузки на новый энергоблок №1 Ленинградской АЭС-2, сообщило управление информации и общественных связей Ленинградской АЭС.

Ранее Ростехнадзор выдал лицензию на эксплуатацию энергоблока №1 Ленинградской АЭС-2.

Сейчас ядерное топливо с помощью специального автотранспорта завозят с действующей Ленинградской АЭС, где оно находилось на временном хранении после получения от предприятия-изготовителя, и размещают в хранилище энергоблока №1, отмечается в сообщении.

Планируется, что операция по доставке топлива будет завершена в ближайшее время. После прохождения процедуры входного контроля 163 топливные сборки будут поочередно загружены в активную зону реактора, дав старт физическому пуску энергоблока.

В программу физического пуска входят загрузка в реактор ядерного топлива и вывод реактора на минимально контролируемый уровень мощности с проведением всех необходимых измерений. В процессе физического пуска определяются характеристики активной зоны, необходимые при эксплуатации реактора. После завершения этапа физического пуска на обоих энергоблоках начнется решающая стадия пусковых операций — энергетический пуск.

Ленинградская АЭС-2 со временем заместит действующие энергоблоки Ленинградской АЭС. В составе ЛАЭС-2 будут эксплуатироваться энергоблоки с реакторами ВВЭР-1200 поколения "3+", соответствующие самым современным, так называемым постфукусимским стандартам надежности и безопасности. Ввод в эксплуатацию первого блока ЛАЭС-2 намечен на 2018 год.