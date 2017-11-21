В "Росатоме" предложили проект для освоения месторождения на Новой Земле

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Одно из ведущих предприятий госкорпорации "Росатом", Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Доллежаля (НИКИЭТ, Москва) предлагает свою реакторную установку "Шельф" для энергообеспечения работ по освоению свинцово-цинкового месторождения "Павловское" на Новой Земле, сообщил заместитель генерального директора НИКИЭТ по инновационным проектам Александр Пименов.

Он выступил во вторник на сессии "Арктика и атом: развитие и экология" в рамках международного форума "АтомЭко 2017". Пименов рассказал о линейке разработанных в НИКИЭТ проектах реакторных установок для атомных станций малой мощности (АСММ), в том числе о проекте АСММ с унифицированной реакторной установкой "Шельф".

В базовом исполнении эта установка предназначена, в частности, для использования в качестве источника электроснабжения объектов, расположенных на морском шельфе, включая районы Арктического побережья, а также районов с практически отсутствующей энергетической и транспортной инфраструктурой.

"Мы предлагаем применение этих установок на Павловском месторождении и Чаун-Билибинском энергоузле (на Чукотке)", — сказал Пименов. По его словам, расположение одного головного энергоблока на Павловском месторождении позволяет уйти от схемы с двухблочной станцией. Основная нагрузка при этом ляжет на дизельные установки, которые будут расположены в районе месторождения, а "Шельф" будет сглаживать пиковые нагрузки и поможет эксплуатировать энергосистему месторождения в оптимальном режиме.

Пименов рассказал об экономических аспектах проекта "Шельф". "Стоимость (строительства) головного блока мы определяем 6,7 миллиарда рублей, а серийные уже пойдут по 5,2 миллиарда рублей", — сообщил он. Что касается полной приведенной стоимости производства электроэнергии (levelised cost of electricity, LCOE) — величины, характеризующей затраты на всем жизненном цикле объекта, — то, по оценкам, LCOE для "Шельфа" сейчас составляет 22 рубля за киловатт-час для головного блока и 19 рублей за киловатт-час для серийного блока. По словам Пименова, это конкурентоспособные параметры, потому что "новоземельские цены зашкаливают за 40 (рублей за киловатт-час)".

Унифицированная реакторная установка "Шельф" электрической мощностью 6,4 МВт включает в себя ядерный реактор и непосредственно связанные с ним системы, необходимые для его нормальной эксплуатации, аварийного охлаждения, аварийной защиты и поддержания в безопасном состоянии.

Балансовые запасы расположенного на Новой Земле Павловского месторождения по категориям B+C1+C2 составляют более 2,48 миллиона тонн цинка, 549 тысячи тонн свинца и 1194 тонны серебра. Переработкой свинцово-цинковых руд Павловского месторождения займется будущий горно-обогатительный комбинат, который построит горнорудный дивизион "Росатома" "Атомредметзолото".

Это предприятие станет самым северным и крупнейшим горно-обогатительным комбинатом в Арктике. Проектная мощность нового ГОК — около 220 тысяч тонн цинкового и 50 тысяч тонн свинцового концентратов в год, а также 16 тонн серебра в год. Планируемый объем инвестиций в проект — 27 миллиардов рублей. Начать эксплуатацию ГОК планируется после 2020 года.

Организаторы "АтомЭко 2017" — госкорпорация "Росатом", Ростехнадзор, общественный совет "Росатома" и общественный совет при Ростехнадзоре, соорганизатор — МАГАТЭ. Мероприятие пройдет при поддержке Минприроды РФ. Генеральный информационный партнер "АтомЭко 2017" — агентство РИА Новости (флагманский информационный ресурс медиагруппы "Россия сегодня").