Эрдоган: Турция будет строить АЭС, несмотря на беспокойство их противников

АНКАРА, 21 ноя — РИА Новости, Алена Палажченко. Турция будет развивать ядерную энергетику, несмотря на протесты ее противников, заявил президент страны Тайип Эрдоган.
Он обвинил противников ядерной энергетики в том, что они своими действиями поддерживают зависимость Турции от других стран, поставляющих ей энергоносители. По словам турецкого лидера, строительство АЭС будет способствовать не только снижению стоимости энергии, но и развитию новых технологий.
Межправительственное соглашение между Россией и Турцией по сотрудничеству в сфере строительства и эксплуатации атомной электростанции на площадке "Аккую" в турецкой провинции Мерсин было подписано в 2010 году.
Стоимость проекта составляет порядка 20 миллиардов долларов. Турецкая сторона рассчитывает на ввод первого блока АЭС в 2023 году.