Эрдоган: Турция будет строить АЭС, несмотря на беспокойство их противников

АНКАРА, 21 ноя — РИА Новости, Алена Палажченко. Турция будет развивать ядерную энергетику, несмотря на протесты ее противников, заявил президент страны Тайип Эрдоган.

"Сейчас мы вступаем в эру ядерной энергетики. Кого-то АЭС беспокоят. Пусть сколько угодно беспокоятся, но мы их построим. Наша забота в том, чтобы эту энергию как можно дешевле продавать народу. У них этих проблем нет", — сказал Эрдоган, выступая на открытии электростанции в Анкаре.

Он обвинил противников ядерной энергетики в том, что они своими действиями поддерживают зависимость Турции от других стран, поставляющих ей энергоносители. По словам турецкого лидера, строительство АЭС будет способствовать не только снижению стоимости энергии, но и развитию новых технологий.

Межправительственное соглашение между Россией и Турцией по сотрудничеству в сфере строительства и эксплуатации атомной электростанции на площадке "Аккую" в турецкой провинции Мерсин было подписано в 2010 году.

Проект АЭС "Аккую" включает в себя четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200 поколения "3+", соответствующими самым высоким, так называемым "постфукусимским" стандартам безопасности. Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1200 МВт.

Стоимость проекта составляет порядка 20 миллиардов долларов. Турецкая сторона рассчитывает на ввод первого блока АЭС в 2023 году.