Разрешение на пуск реактора нового блока №1 ЛАЭС-2 ждут к декабрю

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Ростехнадзор может до конца ноября выдать лицензию на эксплуатацию нового энергоблока №1 Ленинградской АЭС-2, этот документ необходим для начала этапа физического пуска блока, сообщил первый заместитель генерального директора концерна "Росэнергоатом" Алексей Жуков.

"С осторожностью скажу — 23-25 ноября мы получим лицензию на эксплуатацию, чтобы начать физический пуск", — сказал Жуков во вторник на заседании комитета по энергетике Государственной Думы.

Этап физического пуска включает в себя загрузку ядерного топлива в реактор, начало управляемой цепной реакции в активной зоне реактора, вывод реакторной установки на минимально контролируемый уровень мощности и проведение необходимых испытаний на малом и безопасном уровне мощности. Пуск реактора энергоблока №1 Ленинградской АЭС-2 намечен на нынешний год.

Ленинградская АЭС-2 со временем заместит действующие энергоблоки Ленинградской АЭС с реакторами РБМК-1000. В составе ЛАЭС-2 будут эксплуатироваться энергоблоки с реакторами ВВЭР-1200 поколения "3+", соответствующими самым современным, так называемым постфукусимским стандартам надежности и безопасности. Ввод в эксплуатацию первого блока ЛАЭС-2 намечен на 2018 год.

Ленинградская АЭС — филиал электроэнергетического дивизиона госкорпорации "Росатом" концерна "Росэнергоатом". Станция расположена в городе Сосновый Бор, в 40 километрах западнее Санкт-Петербурга на берегу Финского залива. ЛАЭС — первая в стране атомная станция с реакторами РБМК-1000 (уран-графитовые ядерные реакторы канального типа на тепловых нейтронах). На АЭС эксплуатируются четыре энергоблока электрической мощностью 1000 МВт каждый.