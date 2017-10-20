Росатом готов вернуться к переговорам с ЮАР о возможности строительства АЭС

СОЧИ, 20 окт — РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" готова возобновить переговорный процесс с ЮАР о возможности своего участия в проекте строительства в этой стране новых атомных энергоблоков, заявил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.

"Мы продолжаем ожидать сигнала от правительства ЮАР по переходу к обсуждению строительства станции. Одно из предыдущих решений правительства было принято по запросу предложений. Мы направляли такие предложения по созданию станции в ЮАР. Мы обсуждали вопросы экономической составляющей проекта. Мы готовы вернуться к содержательным переговорам в любое удобное для правительства ЮАР время", — сказал Лихачев в пятницу на Всемирном фестивале молодежи и студентов.

Росатом неоднократно высказывал свою готовность к участию в проекте строительства новых атомных энергоблоков в ЮАР.

В настоящее время в ЮАР действует только одна АЭС "Куберг", состоящая из двух энергоблоков мощностью по 930 МВт. Правительство ЮАР в 2010 году утвердило план строительства в стране новых атомных энергоблоков общей установленной электрической мощностью 9600 МВт.

Зимой этого года сообщалось, что Росатом подал материалы для участия в процедурах, предшествующих тендеру на строительство новых атомных энергоблоков в ЮАР. Но в апреле одна из судебных инстанций ЮАР признала незаконными соглашения Южно-Африканской Республики с несколькими странами, в том числе с Россией, касающиеся сотрудничества в возможных проектах строительства АЭС. Мотивировкой этого решения стала необходимость принятия юридически более выверенных соглашений.