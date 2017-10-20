РАН совместно с Росатомом осуществят два "меганаучных" проекта

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Российская академия наук (РАН) совместно с госкорпорацией "Росатом" должны осуществить в России два "меганаучных" проекта — по физике элементарных частиц и лазерной физике, заявил новый президент РАН Александр Сергеев.

Выступая на прошедшем в Российском федеральном ядерном центре — Всероссийском научно-исследовательском институте технической физики (РФЯЦ-ВНИИТФ, Снежинск Челябинской области) выездном заседании секции ядерной физики Отделения физических наук Российской РАН, Сергеев напомнил, что всего правительство РФ одобрило шесть проектов "меганаучного" класса, два из них строятся, один уже готов к запуску.

По словам Сергеева, РАН предложила в качестве "меганаучных" проектов "Супер чарм-тау фабрику" в Институте ядерной физики имени Будкера в Новосибирске и проект XCELS по созданию так называемого эксаваттного лазера в Нижнем Новгороде. "Оба проекта, вне всякого сомнения, должны быть реализованы совместно с Росатомом", – сказал президент РАН, слова которого цитируются в сообщении РФЯЦ-ВНИИТФ.

В настоящий момент, как и в ближайшей перспективе, в мире не существует коллайдера, на базе которого велись бы полномасштабные исследования в физике высоких энергий. Это значит, что при создании "Супер чарм-тау фабрики" в ИЯФ Сибирского отделения РАН станет возможным получение принципиально новой информации о строении элементарных частиц. Считается, что это позволит России занять перспективную нишу в передовом направлении мировой науки.

В проекте XCELS источником экстремального светового излучения должен стать 12-канальный лазерный комплекс с суммарной пиковой мощностью до 200 ПВт, которая более чем на два порядка превышает сегодняшний мировой рекорд. Тем самым, как планируется, будет обеспечено превосходство создаваемой установки и научно-технологическое лидерство России не только в момент ее создания, но и на многие годы вперед и позволит осуществить уникальную программу исследований по нескольким научным направлениям.

Ранее в интервью РИА Новости Сергеев сообщил, что Россия может существенно усилить свое международное научное присутствие, если на ее территории будут выполняться большие, "меганаучные" проекты. В качестве примера "меганаучных" установок, которые будут работать в России, Сергеев привел исследовательский нейтронный реактор ПИК Курчатовского института в Гатчине (Ленинградская область) и строящийся в подмосковной Дубне ускоритель тяжелых ионов NICA.