РАН совместно с Росатомом осуществят два "меганаучных" проекта

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Российская академия наук (РАН) совместно с госкорпорацией "Росатом" должны осуществить в России два "меганаучных" проекта — по физике элементарных частиц и лазерной физике, заявил новый президент РАН Александр Сергеев.
По словам Сергеева, РАН предложила в качестве "меганаучных" проектов "Супер чарм-тау фабрику" в Институте ядерной физики имени Будкера в Новосибирске и проект XCELS по созданию так называемого эксаваттного лазера в Нижнем Новгороде. "Оба проекта, вне всякого сомнения, должны быть реализованы совместно с Росатомом", – сказал президент РАН, слова которого цитируются в сообщении РФЯЦ-ВНИИТФ.
В настоящий момент, как и в ближайшей перспективе, в мире не существует коллайдера, на базе которого велись бы полномасштабные исследования в физике высоких энергий. Это значит, что при создании "Супер чарм-тау фабрики" в ИЯФ Сибирского отделения РАН станет возможным получение принципиально новой информации о строении элементарных частиц. Считается, что это позволит России занять перспективную нишу в передовом направлении мировой науки.
Ранее в интервью РИА Новости Сергеев сообщил, что Россия может существенно усилить свое международное научное присутствие, если на ее территории будут выполняться большие, "меганаучные" проекты. В качестве примера "меганаучных" установок, которые будут работать в России, Сергеев привел исследовательский нейтронный реактор ПИК Курчатовского института в Гатчине (Ленинградская область) и строящийся в подмосковной Дубне ускоритель тяжелых ионов NICA.