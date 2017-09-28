Россия в сжатые сроки запустит первый энергоблок АЭС "Аккую", заявил Путин

АНКАРА, 28 сен — РИА Новости. Москва рассчитывает в короткие сроки запустить первый атомный энергоблок в Турции, заявил президент Владимир Путин по итогам российско-турецких переговоров.
"Подробно рассмотрели аспекты совместных стратегических проектов в энергетике, имею в виду сооружение газопровода "Турецкий поток" и возведение атомной станции "Аккую", — сказал Путин.
Глава государства также напомнил, что в июне он вместе с Эрдоганом дал старт укладке глубоководной части "Турецкого потока". "Рассчитываем в сжатые сроки построить и запустить в эксплуатацию первый энергоблок атомной электростанции", — сказал российский лидер.
Путин подчеркнул, что это потребует скоординированных действий как Анкары, так и Москвы, включая своевременное получение необходимой документации и лицензий.
Президент Турции Тайип Эрдоган подчеркнул, что Анкара выступает за скорейшее строительство "Аккую" и "Турецкого потока". "Мы готовы придать им ускорение", — заявил он.