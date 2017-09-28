Создатели ядерного щита России вошли в новый состав президиума РАН

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Выдающиеся российские ученые, внесшие большой вклад в создание отечественного ядерного щита, вошли в новый состав президиума Российской академии наук.

Тайное голосование по утверждению кандидатов в состав президиума РАН прошло в четверг на общем собрании Академии наук.

В состав президиума вошли председатель научно-технического совета госкорпорации "Росатом", научный руководитель Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института технической физики имени Забабахина (Снежинск, Челябинская область) академик Георгий Рыкованов и разработчик ракетных комплексов "Тополь" и "Булава", генеральный конструктор Московского института теплотехники, Герой Труда академик Юрий Соломонов.

Также в президиум РАН вошел председатель научно-технического совета Военно-промышленной комиссии РФ, специалист в области ракетных топлив, взрывчатых веществ и технологий спецхимии академик Юрий Михайлов.

Все трое были выдвинуты избранным президентом РАН Александром Сергеевым.