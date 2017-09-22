"Сибирь" идет в Арктику: самый мощный в мире ледокол спустили на воду

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 сен — РИА Новости. Глава Счетной палаты Татьяна Голикова разбила бутылку крымского шампанского о борт первого серийного атомного ледокола "Сибирь", ознаменовав его спуск на воду. Новый атомоход, как и головной ледокол "Арктика", станут самыми большими и мощными ледоколами в мире.

На работу как на праздник



То, что на Балтийском заводе сегодня праздник, ощущалось еще на проходной. Рабочие завода шли на церемонию спуска в приподнятом настроении, многие из них взяли с собой жен и детей. Подготовленный к спуску на воду многотонный атомоход "Сибирь" был украшен разноцветными воздушными шарами, а гостей церемонии встречал духовой оркестр.

Почетными гостями стали полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов, гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев и президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов, председатель Счетной палаты Татьяна Голикова.

Цуканов зачитал поздравление президента России Владимира Путина кораблестроителям Балтийского завода. "Убежден, что этот мощный, оснащенный самыми современными технологиями ледокол значительно укрепит потенциал отечественного атомного флота, будет способствовать решению важных многоплановых задач, стоящих сегодня перед экономикой стороны, усилению позиций России как великой морской державы", — отмечается в приветствии президента.

"Для меня огромная честь приветствовать вас от российских атомщиков, с которыми балтийцев связывает десятилетия совместной плодотворной работы. Спасибо за ваш труд, за возрождение отрасли и за ту атмосферу праздника, воодушевления, которое сегодня на заводе. Корабли — как люди, у каждого своя судьба: у кого-то сложная, у кого-то легкая, у кого-то яркая, у кого-то обычная, рядовая. У "Сибири" есть предшественник – ледокол, который в 1977 году был принят в эксплуатацию. Он уже доблестно отслужил свой век и установил абсолютный рекорд, достигнув Северного полюса в мае. Я желаю, чтобы нынешняя "Сибирь" тоже стала мировым рекордсменом, тоже прославила и себя, но самое главное — завод, всех вас новыми достижениями, новыми мировыми рекордами", — сказал Лихачев.

Он напомнил, что "Сибирь" — это первый серийный ледокол проекта 22220. Сейчас на Балтийском заводе продолжается строительство головного атомохода "Арктика", а также второго серийного ледокола "Урал".

"Но хочется большего: я очень хочу, чтобы мы ушли отсюда с мечтой встретиться здесь когда-то на спуске на воду ледокола нового типа, нового уровня – ледокола "Лидер", в два раза превосходящего по мощности этот ледокол. Давайте работать вместе над серийной линейкой, давайте развивать компетенции и замахиваться на большее, потому что мы с вами – лидеры, потому мы – лучшие в мире", — сказал глава "Росатома".

Рахманов добавил, что корабелы показывают достойный уровень работы, хотя Арктику и не освоить без трудностей. "Конечно, нам было очень тяжело с первым головным заказом, но, наверное, по-другому во льды Арктики не пробиться. Я уверен, что сегодня мы делаем еще один маленький шаг в освоении арктических широт и Северного морского пути", — сказал президент ОСК.

Глава комитета по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга Максим Мейксин поздравил рабочих Балтийского завода от имени городских властей. По его словам, администрация города гордится тем, что именно Северная столица стала центром сооружения уникальных и мощных судов, которые будут представлять интересы России в Арктике.

Слова благодарности всем, кто участвует в строительстве атомоходов, выразил и генеральный директор Балтийского завода Алексей Кадилов. Он отметил, что ледокол спускается строго по графику, что вселяет уверенность, что так будет продолжаться и дальше.

Крымское шампанское для "Сибири"



Крестная мать ледокола "Сибирь" Татьяна Голикова назвала спуск ледокола "Сибирь" знаменательным событием.

"Без ледокольного флота сегодня, к сожалению, невозможно развивать экономику Северного морского пути, невозможно осваивать энергетику арктической зоны и выполнять задачи в рамках Военно-морского флота. Буквально год назад, в 2016 году, вы и миллионы россиян были свидетелями того, как на воду спускали ледокол "Арктика". Но сегодня перед нами высится "Сибирь". Это первый серийный универсальный атомный ледокол. И мы очень надеемся, что он будет завершен в установленные сроки", — сказала она.

После освящения корпуса ледокола, Голикова перерезала ленту, "освободив" бутылку шампанского, которая разбилась о борт атомохода, как дань верности традициям. Шампанское было доставлено из Крыма специально для церемонии спуска "Сибири" на воду.

После команды главного строителя головного атомохода Алексея Британова был разрезан задержник, помогавший удерживать корпус "Сибири" на стапеле, и под громкие аплодисменты атомоход сошел в воды Невы. В это время в небо выпустили сотни воздушных шаров. Теперь впереди у корабелов Балтийского завода достройка атомохода на воде, срок его сдачи – ноябрь 2020 года.