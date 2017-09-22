В Петербурге спустили на воду корпус атомного ледокола "Сибирь"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 сен — РИА Новости. Одно из самых значимых событий последних лет с точки зрения освоения российской Арктики состоялось в пятницу в Санкт-Петербурге – на Балтийском заводе спущен на воду корпус первого серийного универсального атомного ледокола ЛК-60Я "Сибирь" проекта 22220, передает корреспондент РИА Новости.
Корпус атомохода освятил батюшка. Затем председатель Счетной палаты Татьяна Голикова "благословила" "Сибирь" — разбила бутылку крымского шампанского о борт ледокола.
Сотрудники завода после этого перерезали так называемый задержник, помогавший удерживать корпус "Сибири" на стапеле, и атомоход под аплодисменты тысяч собравшихся спустился на воду Невы.
Универсальные атомные ледоколы проекта 22220 станут самыми большими и мощными в мире. Они нужны для обеспечения российского лидерства в Арктике. Длина этих судов составляет 173,3 метра, ширина — 34 метра, водоизмещение — 33,5 тысячи тонн. Они смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до 3 метров.
Атомоходы будут обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского и Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.