Россия и Казахстан договорились развивать сотрудничество в атомной науке

ВЕНА, 19 сен — РИА Новости. Россия и Казахстан во вторник на полях 61-й генеральной конференции МАГАТЭ подписали межправительственное соглашение, касающееся развития сотрудничества в области атомной науки.

Соглашение подписали генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев и министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев.

"Актуальность этого соглашения определяется исторически сложившимся потенциалом взаимодействия атомных энергопромышленных и научных комплексов России и Казахстана. Соглашение призвано обеспечить условия для перевода на качественно новый уровень российско-казахстанского научно-технического сотрудничества в области мирного использования атомной энергии", — отмечается в сообщении "Росатома".

Ранее сообщалось, что до конца года должна начать работу экспериментальная термоядерная установка КТМ, созданная с участием российских специалистов в Казахстане.

Казахстанский материаловедческий токамак КТМ построен в городе Курчатов. Это первая в мире установка, предназначенная для проведения исследований по термоядерному материаловедению. Результаты, которые будут получены на КТМ, помогут создавать новые материалы для энергетических термоядерных реакторов.