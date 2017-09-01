МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Россия приняла правильное решение не скупердяйничать при строительстве атомных электростанций за рубежом, поскольку в результате она не только создает целые отрасли в странах-заказчиках, но и опережающими темпами развивается сама, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы не только в России развиваем нашу атомную энергетику, причем сбалансированно, без всяких рывков, но и продвигаем свои продукты по всему миру…. У нас хорошие планы на строительство атомной электростанции в Египте. Мы по всему миру развиваем наши проекты", — отметил Путин в ходе всероссийского открытого урока "Россия, устремленная в будущее".

Он указал, что Россия не только продает продукт, но и создает целые отрасли в странах-покупателях.

"Хочу обратить ваше внимание на то, что мы никогда, что называется – такое слово грубоватое, но я все-таки произнесу – не скупердяйничаем, не жадничаем. Что имею в виду? Мы не просто продаем продукт, мы создаем целые отрасли в этих странах. Мы готовим специалистов, мы отдаем значительный объем строительных работ местным компаниям – до 20 с лишним процентов, что создает и новые рабочие места, и высокие технологии. Мы делимся с миром своими знаниями", — рассказал глава государства.

"Конечно, это дает возможность опережающими темпами развиваться нам самим. В этом смысле мы приняли правильное решение", — добавил российский президент.