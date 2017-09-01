МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Россия приняла правильное решение не скупердяйничать при строительстве атомных электростанций за рубежом, поскольку в результате она не только создает целые отрасли в странах-заказчиках, но и опережающими темпами развивается сама, заявил президент РФ Владимир Путин.
Он указал, что Россия не только продает продукт, но и создает целые отрасли в странах-покупателях.
"Хочу обратить ваше внимание на то, что мы никогда, что называется – такое слово грубоватое, но я все-таки произнесу – не скупердяйничаем, не жадничаем. Что имею в виду? Мы не просто продаем продукт, мы создаем целые отрасли в этих странах. Мы готовим специалистов, мы отдаем значительный объем строительных работ местным компаниям – до 20 с лишним процентов, что создает и новые рабочие места, и высокие технологии. Мы делимся с миром своими знаниями", — рассказал глава государства.
"Конечно, это дает возможность опережающими темпами развиваться нам самим. В этом смысле мы приняли правильное решение", — добавил российский президент.