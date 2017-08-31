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Ядерные технологии
Ядерные технологии

Казахстан планирует построить первую атомную электростанцию

11:3531.08.2017
(обновлено: 12:33 31.08.2017)
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© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкАтомная электростанция. Архивное фотоАтомная электростанция. Архивное фото
© РИА Новости / Константин Чалабов
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Казахстан в среднесрочной перспективе планирует начать строительство первой на своей территории атомной электростанции, заявил в четверг советник-посланник посольства Казахстана в РФ Марат Сыздыков.

Председатель правления ПАО Газпром Алексей Миллер. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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"Казахстан не отказался от планов по развитию атомной энергетики. В планах развития Казахстана — среднесрочных и долгосрочных — строительство атомной электростанции", — сказал Сыздыков на пресс-конференции на площадке МИА "Россия сегодня". Он добавил, что строительство объекта будет вестись под контролем МАГАТЭ.

"МАГАТЭ будет давать рекомендации по заключению каких-либо контрактов на поставку различных комплектующих, в том числе и топлива", — сказал Сыздыков.

Как отметил дипломат, несмотря на то, что от ядерного вооружения, доставшегося "по наследству" от СССР, отказались и другие бывшие советские республики, "лишь Казахстану удалось извлечь из этого максимальные репутационные выгоды и сделать безъядерный статус частью своего международного имиджа".

Здание конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Михалев
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Сыздыков также сообщил подробности плана по размещению в Казахстане банка низкообогащенного урана. По его словам, будучи одним из крупнейших в мире производителей и экспортеров урана, Казахстан прямо заинтересован в повсеместном развитии ядерной энергетики. "Логика здесь достаточно простая: чем больше стран захотят обзавестись реакторами, тем лучше для Казахстана. Наличие гарантий непрерывных поставок в виде банка низкообогащенного урана дает дополнительный стимул развитию мирных ядерных программ", — заявил дипломат.

В заключение он подчеркнул, что "Казахстан уже заявил о себе как о лидере в сфере ядерного нераспространения", и создание такого банка будет дополнительным фактором, который это подтвердит.

В 2016 году добыча урана в Казахстане составила около 24 тысячи тонн. Казахстан экспортирует весь добытый уран, в основном по долгосрочным контрактам, так как страна не владеет собственными атомными электростанциями. Китай остается основным импортером казахстанского урана, доля которой составляет более 50%.

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