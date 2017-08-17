МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Сотрудничество России и Китая в области атомной энергетики переходит от планов расширения партнерства к конкретным проектам: в Росатоме были озвучены предложения, сделанные Пекином и касающиеся строительства с участием РФ в Поднебесной новых блоков АЭС.

Предложения по новым энергоблокам

В ноябре 2016 года было принято совместное заявление глав правительств России и Китая о развитии взаимовыгодного стратегического сотрудничества по разным направлениям мирного атома. Теперь "прорисованы" его практические контуры. Тем самым подтверждается стратегический статус "атомного" партнерства в общем русле развития российско-китайских экономических проектов.

Вице-президент по проектам Южной Азии управляющей компании АО "Инжиниринговая компания "АСЭ" (входит в Росатом) Андрей Лебедев сообщил РИА Новости, что Китай предлагает России построить новую атомную электростанцию в провинции Цзянсу, в 20 километрах от построенной с участием РФ Тяньваньской АЭС. Новая АЭС в Цзянсу, по словам Лебедева, будет состоять из шести энергоблоков. "Здесь у нас хорошие перспективы", — отметил он.

Также он рассказал, что Россия рассчитывает принять участие в строительстве и как минимум двух энергоблоков новой шестиблочной атомной электростанции на востоке Китая. "Площадка (для новой АЭС — ред.) обследуется и отводится под шесть блоков, не факт, что все шесть блоков будут российского проекта, но на этой площадке просматриваются перспективы как минимум двух блоков нашего проекта", — пояснил Лебедев.

Россия и Китай много лет активно взаимодействуют в области мирного атома. Тяньваньская АЭС — самый крупный действующий объект российско-китайского экономического сотрудничества. В КНР с участием российских специалистов построены энергоблоки № 1 и 2 этой станции с реакторами ВВЭР-1000 мощностью по 1000 МВт каждый. Они введены в эксплуатацию в 2007 году. Осенью этого года будет пущен третий энергоблок, завершается строительство энергоблока №4 станции.

Кроме того, планируется до конца нынешнего года подписать соглашение по совместному строительству блоков № 7 и 8 Тяньваньской АЭС. "Седьмой-восьмой блоки мы оцениваем как очень устойчивую перспективу. Сейчас возобновились комплексные переговоры с китайскими коллегами по целому ряду вопросов, в том числе проектов блоков 7 и 8, они идут очень эффективно", — заявил Лебедев журналистам, пояснив, что китайские партнеры "нацелены на достижение результатов".

Для этих тяньваньских блоков Росатом предлагает самые современные реакторные установки ВВЭР-1200, соответствующие самым современным стандартам эффективности и безопасности.

"То, что озвучены предложения китайской стороны по строительству с участием России новых АЭС, говорит, что планы расширения нашего сотрудничества в атомной энергетике переходят в практическую плоскость. И я надеюсь, что сотрудничество двух великих ядерных держав на этом не остановится", — сказал РИА Новости главный редактор портала AtomInfo Александр Уваров.

Можно приблизительно оценить экономические масштабы новых проектов по АЭС: два будущих блока Тяньваньской АЭС, шесть новых блоков в Цзянсу и два блока на востоке Китая – если исходить от средней стоимости энергоблока российской разработки, получается сумма в эквиваленте порядка 50 миллиардов долларов. Плюс новые рабочие места и загрузка предприятий, которые будут заняты в этих проектах. Так что взаимная выгода очевидна, к тому же Китай уже доказал свою надежность как плательщика, когда летом прошлого года досрочно погасил кредит, который Россия выдавала на постройку первой очереди Тяньваньской станции.

"Быстрые" реакторы

Еще одним направлением развития российско-китайского атомного партнерства задуманы и реакторы на быстрых нейтронах, которые, как считается, имеют большие преимущества для развития атомной энергетики, обеспечивая замыкание ядерного топливного цикла. В этом случае за счет полного использования уранового сырья в реакторах-размножителях на быстрых нейтронах (бридерах) можно будет существенно увеличить топливную базу ядерной энергетики, а также появится возможность значительно сократить объемы радиоактивных отходов благодаря "выжиганию" опасных радионуклидов. Россия, как отмечают эксперты, занимает первое место в мире в технологиях строительства "быстрых" реакторов.

По мнению специалистов, блоки с "быстрыми" реакторами целесообразно эксплуатировать не сами по себе, а в двухкомпонентной системе — в сочетании с реакторами на тепловых нейтронах, составляющих основу современной мировой атомной энергетики.

В 2016 году в России началась промышленная эксплуатация четвертого энергоблока Белоярской АЭС с реактором БН-800 на быстрых нейтронах с жидкометаллическим теплоносителем, натрием. На нем будет отрабатываться ряд технологий замыкания ядерного топливного цикла. БН-800 станет прототипом более мощного коммерческого атомного энергоблока БН-1200. Решение о строительстве в России блока БН-1200 будет приниматься на основе опыта эксплуатации БН-800.

Пекин интересуется проектом реактора БН-800, рассказал Лебедев. "Китай в этом плане — страна с комплексным подходом, они смотрят на наш БН-800 и на другие технологии", — рассказал Лебедев. Он подчеркнул, что диалог с КНР по тематике реакторов на быстрых нейтронах "пошел достаточно эффективно, поэтому мы рассчитываем на результат, и результат в обозримом будущем".

Тема "быстрых" реакторов для совместных российско-китайских проектов не новая: при содействии Росатома в Китае ранее был построен и пущен небольшой экспериментальный реактор на быстрых нейтронах CEFR (с жидкометаллическим теплоносителем, натрием) тепловой мощностью 65 МВт и электрической мощностью 20 МВт.

Проекты в других странах

Россия и Китай могут сотрудничать и по атомно-энергетическим проектам в других государствах, сообщил Лебедев.

"У нас могут быть и другие перспективы с Китаем — это наши совместные работы в третьих странах. Как вы знаете, у Росатома портфель заказов очень большой, поэтому ресурс строительный востребован, и абсолютно не исключено, что китайские коллеги могут в этой кооперации тоже поучаствовать", — рассказал Лебедев.

"Мы строим в странах, где строительные комплексы не всегда должным образом развиты, поэтому нам нужны партнеры, которые будут заходить и под нашим управлением по нашим проектам заниматься сооружением", — пояснил он.

Текущие работы на Тяньване

В Росатоме рассказали и о ближайшей перспективе, связанной с Тяньваньской АЭС.

Совсем скоро должна начаться загрузка ядерного топлива в реактор третьего блока станции. Пустить реактор планируется к концу сентября, сообщил РИА Новости директор по проектам в Китае инжиниринговой компаний "АСЭ" Алексей Банник.

Не за горами и начало выработки электричества энергоблоком №3. "Скажу очень аккуратно и осторожно, но тем не менее, с большой долей уверенности, что в рамках этого года, в октябре месяце, мы рассчитываем подключить блок к энергосистеме", — сказал Андрей Лебедев. А коммерческий пуск блока №3 ожидается в феврале 2018 года, подтвердил Банник.

Что касается следующего энергоблока №4 Тяньваньской станции, то, как сообщил Лебедев, его реакторная установка находится в высокой степени готовности, ведется монтаж основного оборудования. Загрузить ядерное топливо в реактор планируют летом будущего года.