Рабочие документы на ядерный энергокомплекс в Сибири подготовят к 2024 году

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Ведущая проектная организация российской атомной отрасли АО "Атомпроект" (Санкт-Петербург, входит в инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом" группу компаний ASE) до 2024 года должна будет подготовить рабочую документацию на строительство под Томском в рамках российского атомного проекта "Прорыв" опытно-демонстрационного энергетического комплекса с реактором на быстрых нейтронах БРЕСТ-ОД-300.

Выполняемый Росатомом проект "Прорыв" — один из главных современных мировых проектов в атомной энергетике. В рамках "Прорыва" предусматривается создание ядерных энергетических технологий нового поколения на базе замкнутого ядерного топливного цикла с использованием реакторов на быстрых нейтронах. По мнению специалистов, практическое использование результатов проекта создаст предпосылки для укрепления лидерства России на мировом рынке ядерных технологий. © РИА Новости / Алексей Даничев Перейти в фотобанк Россия покажет преимущества "реакторов будущего", заявил ученый

В рамках "Прорыва" планируется, в частности, создать на площадке предприятия Росатома АО "Сибирский химический комбинат" (СХК, Северск, Томская область) опытно-демонстрационный энергокомплекс (ОДЭК). В его состав войдут реактор на быстрых нейтронах с жидкометаллическим свинцовым теплоносителем БРЕСТ-ОД-300, комплекс по производству смешанного нитридного уран-плутониевого ядерного топлива для этого реактора, а также комплекс по переработке отработавшего топлива. В проекте реакторной установки БРЕСТ-ОД-300 будет обеспечен качественно новый уровень безопасности благодаря конструктивным решениям, которые позволят исключить эвакуацию и отселение населения при возникновении аварий на энергоблоке. Первая очередь энергокомплекса должна начать работу в 2020-х годах. © Фото : управление информации и общественных связей РостАЭС В России испытали оборудование для производства новейшего ядерного топлива

Как следует из материалов на сайте закупок Росатома, "Атомпроект" по заказу СХК должен будет разработать рабочую документацию (включая изыскательские работы) для строительства ОДЭК и объектов инфраструктуры, необходимых для сооружения и эксплуатации реакторной установки БРЕСТ-ОД-300. Рабочая документация будет разрабатываться поэтапно на каждый календарный год строительства энергокомплекса. Полностью эти работы предстоит выполнить до конца 2023 года. Общая стоимость работ — 2,5 миллиарда рублей с НДС.

Росатом в нынешнем году начал трехлетнюю программу по завершению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, касающихся реакторной установки БРЕСТ-ОД-300. А в августе стартовал набор персонала для работы на ОДЭК. Общая планируемая численность персонала энергокомплекса составит не менее одной тысячи человек.