Рабочие документы на ядерный энергокомплекс в Сибири подготовят к 2024 году

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Ведущая проектная организация российской атомной отрасли АО "Атомпроект" (Санкт-Петербург, входит в инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом" группу компаний ASE) до 2024 года должна будет подготовить рабочую документацию на строительство под Томском в рамках российского атомного проекта "Прорыв" опытно-демонстрационного энергетического комплекса с реактором на быстрых нейтронах БРЕСТ-ОД-300.
Выполняемый Росатомом проект "Прорыв" — один из главных современных мировых проектов в атомной энергетике. В рамках "Прорыва" предусматривается создание ядерных энергетических технологий нового поколения на базе замкнутого ядерного топливного цикла с использованием реакторов на быстрых нейтронах. По мнению специалистов, практическое использование результатов проекта создаст предпосылки для укрепления лидерства России на мировом рынке ядерных технологий.
В рамках "Прорыва" планируется, в частности, создать на площадке предприятия Росатома АО "Сибирский химический комбинат" (СХК, Северск, Томская область) опытно-демонстрационный энергокомплекс (ОДЭК). В его состав войдут реактор на быстрых нейтронах с жидкометаллическим свинцовым теплоносителем БРЕСТ-ОД-300, комплекс по производству смешанного нитридного уран-плутониевого ядерного топлива для этого реактора, а также комплекс по переработке отработавшего топлива. В проекте реакторной установки БРЕСТ-ОД-300 будет обеспечен качественно новый уровень безопасности благодаря конструктивным решениям, которые позволят исключить эвакуацию и отселение населения при возникновении аварий на энергоблоке. Первая очередь энергокомплекса должна начать работу в 2020-х годах.
Как следует из материалов на сайте закупок Росатома, "Атомпроект" по заказу СХК должен будет разработать рабочую документацию (включая изыскательские работы) для строительства ОДЭК и объектов инфраструктуры, необходимых для сооружения и эксплуатации реакторной установки БРЕСТ-ОД-300. Рабочая документация будет разрабатываться поэтапно на каждый календарный год строительства энергокомплекса. Полностью эти работы предстоит выполнить до конца 2023 года. Общая стоимость работ — 2,5 миллиарда рублей с НДС.
Росатом в нынешнем году начал трехлетнюю программу по завершению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, касающихся реакторной установки БРЕСТ-ОД-300. А в августе стартовал набор персонала для работы на ОДЭК. Общая планируемая численность персонала энергокомплекса составит не менее одной тысячи человек.