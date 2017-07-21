Ядерное топливо в реакторы плавучей АЭС загрузят на базе в Мурманске

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июл – РИА Новости. Загрузка ядерного топлива в реакторы плавучего атомного энергоблока "Академик Ломоносов" и их пуск состоятся в Мурманске на базе "Росатомфлота" после того, как блок будет достроен и доставлен на базу без топлива на борту, это связано с необходимостью преодоления объективных неопределенностей, существующих на этот счет в международном морском праве, сообщил журналистам генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

Плавучий энергоблок войдет в состав плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС), которая предназначена для эксплуатации в районах Крайнего Севера и Дальнего Востока, в частности, для обеспечения надежного энергоснабжения Чукотки. Энергоблок строится на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге. Заказчик строительства концерн "Росэнергоатом" (электроэнергетический дивизион Росатома) планирует ввести его в эксплуатацию в порту Певек на Чукотке в декабре 2019 года.

В основу проекта положены проверенные в течение нескольких десятилетий технологии ледокольных ядерных реакторов. На энергоблоке установлены две реакторные установки КЛТ-40С мощностью по 35 МВт. Проект ПАТЭС разработан в соответствии с требованиями МАГАТЭ по безопасности, и с большим запасом прочности, который, по мнению специалистов, делает реакторы плавучего энергоблока неуязвимыми для цунами и других природных катаклизмов.

"Это уникальный проект и, в принципе, он почти готов. Уровень готовности можно определить в 95-96 процентов за исключением определенных технологических процедур", — прокомментировал Лихачев ход строительства энергоблока.

Правовые нюансы

Глава Росатома пояснил, что из-за инновационности плавучей АЭС возникла неопределенность с применением к проекту плавучего атомного энергоблока разработанных в свое время положений морского права.

"Морское право "не успело" за нашими разработками, в нем отсутствует понятие "несамоходного плавучего ядерного объекта". Поэтому многие вопросы, которые задают нам наши соседи и партнеры по Балтийскому региону, юридически не могут быть решены", — сказал Лихачев.

"Поэтому, чтобы избежать двойной трактовки (правовых документов), "серых зон" в регулировании передвижения плавучего энергоблока от Санкт-Петербурга до Певека, мы решили провести загрузку топлива как можно ближе к объекту потребления. Загрузка произойдет в Мурманске, после окончания строительства (энергоблока). Одновременно в Мурманске пройдут комплексные швартовные испытания, которые полностью ответят на вопросы о 100-процентной безопасности плавучего блока", — пояснил глава Росатома.

Принцип добрососедства

Лихачев отметил, что база "Росатомфлота" в Мурманске обладает всей необходимой инфраструктурой, специалистами и компетенциями для загрузки ядерного топлива. И это решение оправданно также с экономической и технологической точек зрения и основывается на многолетнем опыте безопасной эксплуатации атомного ледокольного флота, добавил он.

"Саму транспортировку по Балтике, по Скандинавскому региону мы будем осуществлять без ядерного топлива на борту", — сказал генеральный директор Росатома. Лихачев отметил, что Росатом таким образом идет навстречу пожеланиям стран Балто-Скандинавского региона.

"Тем самым мы полностью снимаем существующую юридическую коллизию и действуем из принципа добрососедства с нашими партнерами", — подчеркнул Лихачев.

Он добавил, что на срок ввода в эксплуатацию плавучей атомной теплоэлектростанции и общую стоимость проекта принятое решение о месте пусковых операций не повлияет.

"Мы исходим из того, что выдача энергии начнется в конце 2019 года", — сказал Лихачев.