Эксперт прокомментировал призыв ЕП к Турции отказаться от АЭС "Аккую"

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Призыв Европарламента к Турции отказаться от строительства с участием России АЭС "Аккую" не связан с какой-либо реальной сейсмической опасностью площадки, на которой разместится будущая атомная станция, а лежит исключительно в плоскости политико-экономических интересов Евросоюза, считает главный редактор портала AtomInfo Александр Уваров.

Ранее в четверг Европарламент на пленарной сессии в Страсбурге принял резолюцию по Турции, которая призывает Анкару отказаться от сооружения АЭС "Аккую". В поддержку резолюции, носящей рекомендательный характер, проголосовали 477 депутатов, против — 64.

В тексте резолюции отмечается, что "предполагаемый участок находится в регионе, подверженном сильным землетрясениям, и, следовательно, создается существенная угроза не только для Турции, но и для средиземноморского региона".

"Это решение надо рассматривать через призму политики и экономики. Просто для Евросоюза представляется опасным все, что не приносит ему выгоды", — сказал Уваров РИА Новости.

АЭС "Аккую" — первый в мире проект атомной электростанции, реализуемый по модели BOO ("build-own-operate", "строй-владей-эксплуатируй"). В соответствии с этой моделью, Россия построит станцию, будет ею владеть и ее эксплуатировать.

"Турецкие надзорные органы еще в 1976 году выдали лицензию на строительство АЭС "Аккую" именно на этой площадке. Само российско-турецкое межправительственное соглашение по проекту АЭС "Аккую" было подписано в 2010 году. Но именно сейчас, когда проект начал продвигаться, евродепутаты "озаботились" вопросами безопасности будущей атомной станции, хотя АЭС "Аккую" рассчитана на 9-балльное землетрясение, при том что в этом регионе максимальная возможная сейсмичность – порядка 7 баллов", — отметил собеседник агентства.

Проект АЭС "Аккую" включает в себя четыре энергоблока с российскими реакторными установками типа ВВЭР поколения "3+", соответствующими самым высоким, так называемым "постфукусимским" стандартам безопасности. Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1200 МВт. Ранее сообщалось, что российские инвестиции в проект составят 22 миллиарда долларов. Турецкая сторона рассчитывает на ввод первого блока АЭС в 2023 году.

В июне на международном форуме "Атомэкспо-2017" в Москве госкорпорация "Росатом" подписала соглашение об основных условиях вхождения турецких энергетических компаний Cengiz Holding, Kolin Insaat и Kalyon Insaat в капитал проектной компании "Аккую Нуклеар", реализующей проект по строительству АЭС "Аккую". Турецкий консорциум претендует на 49% в "Аккую Нуклеар". Сумма возможной сделки не разглашается, но уже объявлено, что это будет самая крупная инвестиция зарубежных компаний в российские проекты, которые реализуются за ее пределами, и крупнейшая в мире частная инвестиция в атомную энергетику за последние 17 лет.